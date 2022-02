Lo spettacolo all’intervallo del Super Bowl con Dr. Dre e Snoop Dogg, tra gli altri

Il tradizionale spettacolo all’intervallo del Super Bowl, la finale del football americano giocata nella notte a Los Angeles, è stato aperto da Dr. Dre e Snoop Dogg, due fra gli artisti più rappresentativi della storia musicale di Los Angeles. È stata un’esibizione complessa e scenografica che LeBron James, sugli spalti del SoFi Stadium di Inglewood, si è sentito di definire «la migliore mai vista». Oltre a Dr. Dre e Snoop Dogg hanno partecipato anche 50 Cent, Kendrick Lamar, Eminem e Mary J. Blige.

La società Roc Nation del rapper Jay-Z, partner artistico del campionato, ha messo insieme uno spettacolo trasversale, a differenza dell’anno scorso, quando fu affidato al solo The Weeknd anche per questioni logistiche dovute alle restrizioni per la pandemia. Dopo l’esibizione, negli Stati Uniti si sta parlando molto di Eminem, che dopo aver cantato “Lose Yourself” si è inginocchiato sul campo come si era visto fare negli ultimi anni ai giocatori afroamericani per protesta contro violenze e discriminazioni subite. Secondo alcuni giornali americani, Eminem si sarebbe inginocchiato nonostante la NFL gli avesse sconsigliato di farlo.