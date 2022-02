Gli spot pubblicitari trasmessi durante il Super Bowl

Secondo le previsioni circolate nei giorni scorsi, il Super Bowl giocato nella notte a Los Angeles potrebbe aver superato i 100 milioni di spettatori soltanto in America, ben più dei 94 milioni circa registrati l’anno scorso nell’edizione ospitata da Tampa, in Florida. Anche per questo NBC, la rete statunitense che secondo la tradizionale alternanza tra network ha trasmesso la finale del football, aveva venduto per tempo tutti gli oltre settanta spazi pubblicitari, a partire da quelli standard della durata di 30 secondi, costati agli inserzionisti tra i 6 e i 7 milioni di dollari.

Tra le cose più notate c’è stata la sigla dei Soprano rifatta da Chevrolet con Jamie-Lynn Sigler, che nella serie interpretava la figlia di Tony Soprano, ma anche un QR code volante di Coinbase e Jim Carrey che ha rifatto Il rompiscatole per la società di telecomunicazioni Verizon. Si sono viste diverse pubblicità di società di beni digitali, come FTX, Crypto e appunto Coinbase. Rispetto all’anno scorso è aumentata notevolmente la presenza di agenzie di viaggio online, in concomitanza con l’alleggerimento delle restrizioni sugli spostamenti internazionali. Commentando queste tendenze, Tim Calkins, professore di marketing alla Northwestern University, aveva detto a Bloomberg che il Super Bowl riflette le tendenze del paese: «Se vuoi capire l’umore del paese in un determinato momento, guarda il Super Bowl».

Toyota 1

Con Brian e Robin McKeever

Squarespace

Con Zendaya

Expedia

Con Ewan McGregor

BMW

Con Arnold Schwarzenegger e Salma Hayek

Meta

Budweiser

Di Chloé Zao

Michelob Ultra

Con Steve Buscemi, Peyton Manning, Brooks Koepka, Jimmy Butler, Alex Morgan e Serena Williams

Chevrolet

Con Jamie-Lynn Sigler

Uber Eats

Con Jennifer Coolidge

Salesforce

Con Matthew McConaughey

FTX

Con Larry David

Coinbase

Google Pixel

Con Lizzo

Nissan

Con Eugene Levy, Brie Larson e Dave Bautista

Toyota 2

Con Tommy Lee Jones, Leslie Jones e Rashida Jones

Lays

Con Paul Rudd e Seth Rogen

Verizon

Con Jim Carrey

Planet Fitness

Con Lindsay Lohan, Dennis Rodman e Danny Trejo

Booking.com

Con Idris Elba

Hellmann’s

Con Pete Davidson

