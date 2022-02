Olimpiadi invernali, dove vederle in TV e in streaming

In Italia le Olimpiadi invernali di Pechino, che andranno avanti dal 4 al 20 febbraio, verranno trasmesse integralmente soltanto dai canali Eurosport, visibili agli abbonati Sky (canali 210 e 211) e Dazn o in streaming — sempre in abbonamento — tramite le piattaforme online Prime Video, Eurosport Player e Discovery+ (quest’ultima sarà l’unica a trasmettere tutte le gare). La Rai, come da accordi presi, potrà trasmettere in chiaro soltanto cento ore di eventi in diretta. Per questo motivo la sua programmazione potrà variare a seconda degli appuntamenti e del coinvolgimento o meno di atleti italiani. La cerimonia d’apertura verrà trasmessa in chiaro su Rai 2.

Pechino è avanti sette ore rispetto al fuso orario italiano. Questo vuol dire che le giornate di gare inizieranno grossomodo quando in Italia saranno le due di notte e termineranno nel pomeriggio, tra le 14 e le 15 (in Cina tra le 21 e le 22 circa).

Si gareggerà in quindici discipline diverse, con 109 eventi da medaglia, sette in più rispetto a quattro anni fa. Hanno ottenuto la qualificazione ai Giochi 2.874 atleti (45 per cento donne, 55 per cento uomini) di 91 paesi o rappresentanze. La delegazione italiana in Cina è composta da 118 atleti: 46 donne e 72 uomini, che gareggeranno in quattordici delle quindici discipline previste.

