Iniziano i Giochi olimpici invernali: le gare principali da seguire

I Giochi olimpici invernali del 2022 si apriranno ufficialmente oggi pomeriggio nel corso della cerimonia inaugurale allo Stadio Nazionale di Pechino. È la ventiquattresima edizione delle Olimpiadi invernali e la prima organizzata dalla Cina, che quattordici anni fa, sempre a Pechino, ospitò l’edizione estiva.

La cerimonia d’apertura inizierà quando in Cina saranno le otto di sera e in Italia l’una del pomeriggio. Dovrebbe durare circa due ore. Da sabato inizieranno invece gli eventi da medaglia. Per le prossime due settimane le giornate di gare a Pechino inizieranno grossomodo quando in Italia saranno le due di notte e termineranno nel pomeriggio, tra le 14 e le 15 (in Cina tra le 21 e le 22 circa).

Alle Olimpiadi invernali date e orari degli eventi, specialmente quelli all’aperto, sono soggetti a cambiamenti, anche frequenti. Il calendario è quindi indicativo e potrebbe subire modifiche. Di seguito le gare principali per ogni giornata da qui a domenica 20 febbraio.

Sabato 5/2

8.45 – Sci di fondo, 15km (femminile)

9.30 – Pattinaggio di velocità, 3.000m (femminile)

10.00 – Biathlon, staffetta (misto)

12.35 – Salto con gli sci (femminile)

14.26 – Short track, staffetta (misto)

Domenica 6/2

4.00 – Sci alpino, discesa libera (maschile)

8.00 – Sci di fondo, 30 km (maschile)

9.30 – Pattinaggio velocità, 5.000m (maschile)

14.15 – Slittino (maschile)

Lunedì 7/2

4.35 – Pattinaggio artistico, team event (femminile)

6.45 – Sci alpino, slalom gigante (femminile)

9.30 – Pattinaggio velocità, 1.500m (femminile)

10.00 – Biathlon, 15km individuale (femminile)

13.46 – Short track, 500m (femminile)

13.51 – Salto con gli sci, a squadre (misto)

13.58 – Short track, 1.000m (maschile)

Martedì 8/2

3.45 – Freestyle, big air (femminile)

4.00 – Sci alpino, supergigante (maschile)

8.36 – Snowboard, gigante parallelo (femminile)

8.43 – Snowboard, gigante parallelo (maschile)

9.30 – Biathlon, 20km (maschile)

11.30 – Pattinaggio velocità, 1.500m (maschile)

12.47 – Sci di fondo, sprint (femminile)

13.00 – Sci di fondo, sprint (maschile)

13.05 – Curling, a squadre (misto)

14.35 – Slittino (femminile)

Mercoledì 9/2

4.45 – Freestyle, big air (maschile)

6.45 – Sci alpino, slalom speciale (femminile)

8.45 – Snowboard, cross (femminile)

14.20 – Short track, 1.500m (maschile)

14.35 – Slittino, doppio (maschile)

Giovedì 10/2

2.30 – Pattinaggio, programma libero (maschile)

3.25 – Snowboard, half pipe (femminile)

7.15 – Sci alpino, combinata (maschile)

8.00 – Sci di fondo, 10km (femminile)

8.15 – Snowboard, cross (maschile)

13.00 – Pattinaggio velocità, 5.000m (femminile)

14.30 – Slittino, team relay (maschile)

Venerdì 11/2

3.25 – Snowboard, half pipe (maschile)

4.00 – Sci alpino, supergigante

8.00 – Sci di fondo, 15km (maschile)

9.00 – Pattinaggio velocità, 1.000m (maschile)

10.00 – Biathlon, 7.5km sprint (femminile)

13.43 – Short track, 1.000 metri (femminile)

Sabato 12/2

3.50 – Snowboard, cross a squadre (misto)

8.30 – Sci di fondo, staffetta 4x5km (femminile)

9.53 – Pattinaggio velocità, 500 metri (maschile)

10.00 – Biathlon, sprint 10km (maschile)

Domenica 13/2

6.45 – Sci alpino, slalom gigante (maschile)

8.00 – Sci di fondo, staffetta 4x10km (maschile)

10.00 – Biathlon, inseguimento 10km (femminile)

11.45 – Biathlon, inseguimento 12.5km (maschile)

12.44 – Short track, staffetta 3.000m (femminile)

13.14 – Short track, 500m (maschile)

14.56 – Pattinaggio velocità, 500m (femminile)

Lunedì 14/2

2.15 – Pattinaggio artistico, danza (femminile)

3.24 – Freestyle, slopestyle (femminile)

4.00 – Bob, singolo (femminile)

Martedì 15/2

3.15 – Snowboard, big air (femminile)

4.00 – Sci alpino, discesa libera (femminile)

6.45 – Snowboard, big air (maschile)

9.22 – Pattinaggio velocità, inseguimento a squadre (femminile)

9.41 – Pattinaggio velocità, inseguimento a squadre (maschile)

10.00 – Biathlon, staffetta 4×7.5km

14.50 – Bob, doppio (maschile)

Mercoledì 16/2

6.45 – Sci alpino, slalom speciale (maschile)

8.45 – Biathlon, staffetta 4x6km (femminile)

12.00 – Sci di fondo, team sprint (femminile)

12.30 – Sci di fondo, team sprint (maschile)

12.30 – Hockey (femminile)

13.44 – Short track, staffetta 5.000m (maschile)

14.18 – Short track, 1.500m (femminile)

Giovedì 17/2

5.10 – Hockey (maschile)

7.00 – Sci alpino, combinata (femminile)

9.30 – Pattinaggio velocità, 1.000m (femminile)

11.00 – Pattinaggio artistico, programma libero (femminile)

Venerdì 18/2

3.25 – Freestyle, halfpipe (femminile)

9.30 – Pattinaggio velocità, 1.000m (maschile)

10.00 – Biathlon, mass star 15km (maschile)

Sabato 19/2

3.25 – Freestyle, halfpipe (maschile)

5.46 – Sci alpino, parallelo a squadre

7.00 – Sci di fondo, 50km (maschile)

7.05 – Curling (maschile)

9.30 – Pattinaggio velocità, mass start (maschile)

10.00 – Pattinaggio velocità, mass start (femminile)

10.00 – Biathlon, mass start 12.5km (femminile)

12.00 – Pattinaggio artistico, programma libero (coppie)

14.10 – Hockey (maschile)

14.30 – Bob, doppio (femminile)

Domenica 20/2

2.05 – Curling (femminile)

4.20 – Bob, a quattro (maschile)

5.10 – Hockey (maschile)

7.30 – Sci di fondo, mass start 30km (femminile)

