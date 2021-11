Una guida alle offerte del Black Friday, oggi

Il Black Friday è ufficialmente arrivato. Su molti negozi online le migliori offerte sono già attive da qualche giorno e le trovate già elencate negli articoli di Consumismi usciti nell’ultima settimana. C’è comunque qualche sito che ha aspettato il Black Friday vero e proprio per fare offerte, come Uniqlo, e altri che pur avendo cominciato con largo anticipo si sono tenuti le promozioni migliori per ultime. Per chi è interessato a queste ultime novità e per chi si è accorto del Black Friday solo oggi, abbiamo messo insieme una guida riassuntiva, con i siti che fanno sconti e con le offerte secondo noi più interessanti. La maggior parte andrà avanti fino a lunedì, il cosiddetto Cyber Monday.

Come sempre, ricordiamo che nelle ricorrenze commerciali come il Black Friday bisogna fare un po’ attenzione: non è raro infatti che alcuni prezzi vengano presentati come molto scontati anche quando non lo sono. In alcuni casi le aziende “barano” sul prezzo originario del prodotto facendo affidamento sul fatto che molti acquirenti non possono verificarlo: è una dinamica che si capisce molto chiaramente guardando questo video pubblicato su Instagram dall’account humans_of_capitalism. Per non abboccare a questi trucchi, si possono usare i siti che mostrano l’andamento dei prezzi su Amazon o altri comparatori di prezzi. È tutto spiegato qui sotto.

Amazon

Dal 19 novembre su Amazon ci sono migliaia di sconti su prodotti di tutti i tipi, alcuni molto convenienti, altri meno. Come ripetiamo spesso, ci sono due strumenti gratuiti che mostrano l’andamento dei prezzi dei prodotti da quando sono in vendita su Amazon e che si possono usare per capire se un prezzo promosso come scontato è davvero conveniente: sono Keepa e CamelCamelCamel. Sono gli strumenti che abbiamo usato noi per mettere insieme le 15 cose più interessanti in sconto da venerdì scorso e le 14 in sconto da lunedì. Invece qui trovate le offerte migliori di ieri, su Amazon e non solo.

Tra le novità di oggi ci sono gli sconti su molti prodotti del noto marchio di cose “di design” Alessi: ne abbiamo selezionate 13 in base alla funzione, all’estetica e al prezzo, e alcune sono molto adatte anche come regali di Natale. Per esempio questo gancio appendi-borsa.

Sempre per quanto riguarda arredamento e cose per la casa, da oggi ci sono sconti interessanti anche sulle cose di Kartell, come i suoi popolari componibili, ma anche altro. Per esempio, questo sgabello è in sconto a 62 euro, una quindicina meno del solito, ed è disponibile in viola, verde, bianco e grigio.

Per sportivi e avventurosi segnaliamo gli sconti dei marchi di abbigliamento tecnico Marmot e CMP, e quelli sugli orologi intelligenti Garmin (più costosi) e Xiaomi (più abbordabili).

Visto che tra le cose in sconto su Amazon che hanno riscosso più successo finora ci sono la versione aggiornata di Trivial Pursuit e un Baby Yoda animato, ci sembra giusto segnalarvi che sempre su Amazon c’è uno sconto anche su Baby Yoda non animato e su Pandemic: Legacy, il “miglior gioco da tavolo di sempre”, che in questi giorni è in sconto a 48 euro, almeno 10 meno del solito.

Infine, tra le offerte di oggi abbiamo trovato questa candela “effetto cemento” che ci piace molto e costa 13 euro, meno di una Yankee Candle.

EBay

La campagna di promozioni di eBay quest’anno si chiama Cyber days e prevede sconti fino al 70 per cento su una selezione di prodotti. Tra i più interessanti che abbiamo trovato fin qui c’è la Nintendo Switch, la console portatile per i videogiochi che negli ultimi anni è andata molto forte come regalo di Natale per giovani e meno giovani. Solitamente costa attorno ai 290 euro e in questi giorni ne costa 259, che non è un grosso sconto ma è comunque il prezzo più basso di internet.

Altri sconti interessanti sono quelli sui prodotti di Dyson venduti dal negozio ufficiale del marchio su eBay: per esempio ci sono sconti sui loro costosissimi asciugacapelli (l’Airwrap e il Supersonic), che restano costosissimi ma un pochino meno di prima. E ci sono sconti sulle loro celebri scope elettriche senza filo e senza sacco. L’offerta più conveniente, già online da qualche giorno, è quella sul Dyson v7 Motorhead, un modello base della linea di aspirapolveri Dyson che continua a essere tra i più raccomandati dai siti di recensioni e che in questi giorni è in sconto a 229 euro.

Ci sono sconti interessanti anche su alcuni prodotti di Apple, come l’iPhone 12 mini e l’iPhone 13 mini, che costano una cinquantina in meno di quanto costano su Amazon.

Per chi è in cerca di forni elettrici per la fare la pizza simili a quella delle pizzerie (come quello di Ariete che avevamo provato qui), il fornetto G3 Ferrari su eBay è in sconto a 70 euro.

Elettrodomestici e tecnologia

Unieuro, MediaWorld ed Euronics sono gli altri tre siti, insieme ad Amazon e eBay, con le offerte più interessanti per quanto riguarda gli elettrodomestici e l’elettronica: anche qui, gli sconti andranno avanti per tutto il weekend e lunedì. Se siete in cerca di affari in questa categoria di prodotti, quello che vi consigliamo di fare è sempre comparare i prezzi di questi cinque siti o usare Trovaprezzi.it, che mette in ordine tutti i siti (anche quelli meno affidabili, attenzione) che vendono il prodotto cercato dal prezzo più basso in su. Sul sito di Unieuro, per fare un esempio, gli Airpods di Apple di seconda generazione (usciti nel 2019) sono in sconto a 99 euro, il prezzo più basso di internet in questo momento.

Giochi

Per chi si sta già attrezzando per fare i regali di Natale a bambine e bambini, il sito ToysCenter fa uno sconto del 25 per cento sugli ordini da più di 60 euro. Altri sconti vantaggiosi si trovano sul catalogo di giocattoli di IBS e sul sito di LEGO. In generale, di set di LEGO scontati se ne trovano un po’ ovunque: l’esperto di LEGO della redazione del Post dice che finora i prezzi più convenienti sono quelli di IBS, ma che conviene sempre confrontarli con quelli del sito di LEGO, con Amazon e con ToysCenter.



Scarpe e abbigliamento

Da oggi e fino al primo di dicembre, sul sito di Uniqlo ci sono varie cose in sconto: le più interessanti sono i piumini senza cuciture, i pile e alcuni dei loro capi di cashmere.

Il negozio online di abbigliamento multimarca Asos fa sconti fino all’80 per cento su una selezione di articoli. Solo per oggi il sito multimarca Zalando fa sconti fino al 70 per cento e fino all’80 per cento nella selezione di Zalando Privè, a cui però bisogna registrarsi per accedere. Anche il sito tedesco di abbigliamento multimarca About You, arrivato in Italia quest’anno, fa sconti fino al 70 per cento. Decathlon e Benetton fanno sconti su una selezione di articoli.

Per chi vuole comprarsi un nuovo paio di All Star, sul sito di Converse ci sono molti modelli scontati. Si trovano sconti anche sui siti di abbigliamento monomarca come K-Way, Vans, Timberland, Adidas, Napapijri, Eastpak, The North Face e Levi’s: molte cose di questi marchi, tra l’altro, si trovano in sconto anche a prezzi più bassi su Amazon, Asos e Zalando e sui rivenditori di abbigliamento sportivo Sportler, MaxiSport e Cisalfa. Prima di acquistare conviene sempre fare un confronto tra i prezzi di questi siti, per essere sicuri di aver scelto quello più vantaggioso.

Il sito del negozio & Other Stories oggi sconta tutto del 20 per cento. Il marchio di eccentriche calze Happy Socks fa sconti fino al 50 per cento, e ci sono offerte interessanti anche sul sito del marchio di calze di lusso Gallo.

A proposito di calze, come sa chi legge la newsletter di Consumismi, in questi giorni ci sono sconti molto interessanti anche sul sito di Sheertex, il marchio di calze collant “irrompibili” che costano solitamente attorno ai 90 euro. Gli sconti vanno dal 40 al 60 per cento, nel caso voleste provarne un paio o le abbiate già provate e vogliate fare scorta.

Profumeria

Oggi sia Sephora che Douglas, due tra i maggiori rivenditori di profumi e prodotti cosmetici, fanno sconti sui loro prodotti: Sephora fino al 25 per cento su alcune cose e su tutti gli ordini sopra i 120 euro col codice BLACK2021, Douglas fino al 30 per cento. Su Lookfantastic invece ci sono sconti fino al 50 per cento su alcuni prodotti e uno sconto aggiuntivo fino al 10 per cento inserendo il codice CYBERWEEK. Il sito di cosmetici e profumi Marionnaud fa il 33 per cento di sconto su tutto. E il sito Ecco Verde, che vende prodotti per il corpo di marchi con una comunicazione molto orientata agli ingredienti naturali, fa sconti fino al 40 per cento su una selezione di prodotti.

Sul sito del marchio italiano di trucchi Espressoh, fino alle 12 del 29 novembre, c’è il 25 per cento di sconto su tutto. Una redattrice che usa spesso i loro prodotti, consiglia di approfittarne per comprare il Glassy, un gel trasparente che quando viene messo sulla pelle diventa rosa (consigliato anche come regalo di Natale), e i loro rossetti al profumo di caffè.

Per tutto il mese di novembre c’è una promozione interessante anche sul sito di prodotti per la pelle Deciem, che comprende quelli dei marchi The Ordinary e Niod, e che fa sconti del 23 per cento su tutti i prodotti. Una collaboratrice del Post che ha provato alcune delle loro cose, consiglia in particolare la maschera per il viso Flavanone Mud, che lei dice di aver regalato a molte persone suscitando sempre grandi entusiasmi.

Infine, il celebre marchio di creme e prodotti per la pelle Kiehl’s fa sconti fino al 30, ma essendo tutto molto costoso in partenza continua comunque a essere caro. Per chi vuole farsi un regalo (o farlo a qualcuno), una redattrice del Post (diversa da quella sopra), che di creme di questo marchio ne ha provate un bel po’ perché si trova sempre molto bene, consiglia la crema idratante “anti età” Super Multi-Corrective Cream. Costa 51 euro, già scontata.

Cose per la casa

Il sito di arredamento e design Archiproducts fa il 25 per cento di sconto su tutto col codice BLACKWEEK25 fino a lunedì. Ci sono mobili, lampade, soprammobili, vasi , carte da parati e accessori di ogni tipo, di marchi come Hay, Artemide e molti altri meno conosciuti. Sempre per chi è in cerca di cose per la casa, Made in design fa il 15 per cento di sconto su tutto con il codice BLACK-15IT.

Ancora per oggi, sul sito di Leroy Merlin, si può approfittare di uno sconto del 15 per cento su ordini di almeno 100 euro.

Altro

Per il Black Friday fanno sconti anche il negozio online di vini Tannico e il sito di sex toys “di design” Lelo (di cui molti prodotti si trovano anche su Amazon, a volte a prezzi più bassi). Il sito di prodotti per animali domestici Zooplus fa sconti vari fino al 30 novembre col codice BLACKPARTY. Lo storico marchio piemontese Venchi fa sconti su alcune delle sue confezioni natalizie di cioccolatini.

Fino al 30 novembre Storytel propone un’offerta di due mesi di abbonamento a 2 euro e Colvin, il sito che spedisce fiori e piante a domicilio, fa il 25 per cento di sconto su alcune cose con il codice FLASH25.

