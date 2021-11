40 siti che fanno sconti per il Black Friday

Il Black Friday sarà venerdì 26 novembre, ma come succede già da qualche anno molti negozi online e fisici hanno già annunciato le proprie promozioni per questa ricorrenza, molte delle quali andranno avanti fino all’inizio della prossima settimana. Stranamente quest’anno alcuni siti non hanno usato i termini “Black Friday” o “Black Week” per promuovere le proprie campagne, forse per le controversie che il Black Friday ha sollevato negli ultimi anni: al loro posto hanno preferito usare l’aggettivo “Cyber” (Cyber Week, Cyber Month), che fa riferimento al Cyber Monday che cade il lunedì successivo al Black Friday e che dovrebbe essere la giornata di sconti dedicata ai prodotti tecnologici, ma ultimamente è solo la giornata che segna la chiusura del periodo di promozioni.

Per chi nei prossimi giorni vuole approfittare di qualche sconto per comprare qualcosa che normalmente costerebbe troppo o per fare i primi regali di Natale, abbiamo messo insieme i siti più interessanti su cui andare in cerca di sconti in questi giorni. Si va dagli elettrodomestici alla tecnologia, dalla profumeria all’abbigliamento, dai giochi per bambini a quelli per adulti.

Come sempre, ricordiamo che non è raro in queste occasioni imbattersi in sconti che non sono veri sconti, ma che le aziende propongono come tali approfittando del fatto che molte persone non ricordano qual era il prezzo prima della promozione. Non c’è un unico modo infallibile per scovare queste truffe. Può essere utile fare una verifica con strumenti come Trovaprezzi.it, che mette in ordine di prezzo tutti i siti che vendono un determinato prodotto online. Oppure con Keepa e CamelCamelCamel, due strumenti che mostrano l’andamento dei prezzi su Amazon ma che possono essere utili anche per valutare i prezzi di altri siti, visto che spesso le cose su Amazon hanno prezzi tra i più bassi online. Più in generale, quello che potete fare è interrogarvi sempre su quanto siete disposti a pagare una cosa e quanto la userete effettivamente, evitando di comprare cose solo perché hanno un prezzo più basso del solito.

– Leggi anche: 5 sconti interessanti, fuori da Amazon

Elettrodomestici e generalisti

Su Amazon gli sconti sono cominciati venerdì scorso e andranno avanti fino a lunedì 29 novembre, il Cyber Monday: ogni giorno ne vengono pubblicati di nuovi, ma quelli più sostanziosi sono attesi per giovedì 25 e venerdì 26

Su MediaWorld ci sono già alcune offerte in corso ma quelle più grosse arriveranno probabilmente giovedì o venerdì

Sul sito di Unieuro le offerte già in corso finiranno giovedì 25 novembre: come MediaWorld può essere molto interessante per chi è in cerca di sconti sugli elettrodomestici

Su eBay ci sono diversi sconti interessanti, soprattutto su marchi non scontati o non disponibili su Amazon, come per esempio Dyson

Euronics fa sconti da mercoledì 24 a lunedì 29 novembre

– Leggi anche: È il momento dei calendari dell’avvento

Cosmetici e profumerie

Per la Black Week, Sephora fa sconti vari dal 20 al 40 per cento su moltissimi prodotti, compresi i cofanetti natalizi

Anche sul sito di Douglas è in corso la Black Friday Week con sconti del 25 per cento su molti prodotti

Per il “Black Friday anticipato” su Lookfantastic ci sono sconti fino al 40 per cento su alcuni prodotti e uno sconto aggiuntivo del 5 per cento inserendo il codice CYBERWEEK

Il sito di cosmetici e profumi Marionnaud fa il 30 per cento di sconto su tutto almeno fino al venerdì del Black Friday

Sul sito del marchio italiano di trucchi Espressoh dalle 18 del 24 novembre alle 12 del 29 novembre, c’è il 25 per cento di sconto su tutto

Per tutto il mese di novembre il sito dei prodotti per la pelle Deciem, che comprende quelli dei marchi The Ordinary e Niod, fa sconti del 23 per cento su tutti i prodotti

Il sito di prodotti per il corpo Ecco Verde fa sconti fino al 40 per cento su una selezione di prodotti

Il celebre marchio di creme e prodotti per la pelle Kiehl’s fa sconti del 25 per cento su tutto e del 30 per cento se si spende più di 129 euro

Abbigliamento

Il negozio online di abbigliamento multimarca Asos fa il 25 per cento di sconto su tutti gli articoli già in promozione (che solitamente sono parecchi)

Per la Cyber Week, il sito multimarca Zalando fa sconti fino al 70 per cento

Il sito tedesco di abbigliamento multimarca About You al momento non ha promozioni in scorso, ma ne aveva una fino a ieri quindi non è da escludere che ne riproponga di nuove nei prossimi giorni

Decathlon fa sconti su parecchi prodotti

Il sito di Benetton fa il 30 per cento di sconto su una selezione di articoli

Il sito di abbigliamento di lusso Yoox fa sconti del 25 per cento fino alle 21 di sera di mercoledì, poi del 20 per cento fino alle 9 del mattino di giovedì e poi non si sa

Uniqlo farà sconti per il Black Friday ma è uno dei pochi che non hanno cominciato con largo anticipo

È molto probabile trovare sconti anche sui siti di abbigliamento monomarca come K-Way, Vans, Timberland, Adidas, Napapijri, Eastpak e Levi’s: molti di questi, tra l’altro, si trovano in sconto anche a prezzi più bassi su Amazon, Asos e Zalando

– Leggi anche: 21 piumini per l’inverno, da comprare online

Altro

Il sito di arredamento e cose per la casa Archiproducts fa il 25 per cento di sconto su tutto col codice BLACKWEEK25

Il sito di cose “di design” Made in design fa sconti fino al 50 per cento: segnaliamo in particolare le cose del marchio Hay, in sconto del 20 per cento

Il negozio online di vini Tannico fa sconti pre-Black Friday fino a giovedì (e poi plausibilmente farà sconti più sostanziosi per il Black Friday vero e proprio)

Rinascente fa sconti vari per i Black Friday Days

Il sito di sex toys “di design” Lelo fa sconti del 25 per cento su moltissimi prodotti

LEGO farà sconti da venerdì 26 a lunedì 29 novembre

Su IBS ci sono sconti fino al 70 per cento su alcuni giochi (tra cui LEGO), dvd, dischi e vinili e del 15 per cento su alcuni libri

Il marchio di eccentriche calze Happy Socks fa sconti fino al 40 per cento, e così anche il marchio di calze di lusso Gallo

Il sito di prodotti per animali domestici Zooplus fa sconti vari fino al 30 novembre

Lo storico marchio Venchi fa sconti su alcune delle sue confezioni natalizie di cioccolatini

Fino al 30 novembre Storytel propone un’offerta di due mesi di abbonamento a 2 euro

Colvin, il sito che spedisce fiori e piante a domicilio, fa il 20 per cento di sconto su tutto con il codice BRIGHTFRIDAY

Ne vuoi ancora? Qui trovi tutte le guide agli sconti di questi giorni.

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.