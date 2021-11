5 sconti interessanti, fuori da Amazon

Nella cosiddetta “settimana del Black Friday” Amazon è l’e-commerce che si fa notare di più, un po’ per la sua generale visibilità e un po’ per la varietà e la quantità dei prodotti su cui fa sconti (non sempre convenienti, a guardar bene). In generale è spesso vero che su Amazon si trovano i prezzi più vantaggiosi, ma questa regola non è sempre valida per tutto e non è detto che il prezzo basso sia sempre il criterio che tutti usano per decidere dove fare i propri acquisti. Soprattutto nel periodo del Black Friday, quando altri negozi online aderiscono alla ricorrenza esponendo i loro prezzi più bassi.

Qui sotto trovate una lista di cinque prodotti o marchi di prodotti raccomandati e con sconti vantaggiosi, acquistabili su siti che non sono Amazon.

Prodotti di Deciem

Deciem è l’azienda canadese che fa i prodotti per la “skincare” dei noti marchi The Ordinary e Niod. The Ordinary in particolare è diventata molto popolare negli ultimi anni per la sua buona qualità e i prezzi contenuti. Le cose di Niod costano di più, ma sono molto consigliate dalla redattrice del Post che si intende di queste cose, e che ne ha provate parecchie. Secondo lei «le maschere (e la Flavanone Mud in particolare) sono strabilianti e i sieri notevoli». In questi giorni sul sito di Deciem ci sono sconti del 23 per cento su tutto fino al 30 novembre e la spedizione è gratuita dai 25 euro di spesa in su. C’è anche un test online che si può fare per ricevere alcune dritte sui prodotti da usare. I prodotti di Niod e The Ordinary si trovano con vari sconti anche su Lookfantastic.

Sex toys di Lelo

Fino al 29 novembre sul sito del produttore di sex toys svedese Lelo ci sono sconti a partire dal 25 per cento su molti prodotti. Lelo è famosa per essere stata una delle prime aziende a vendere sex toys dall’aspetto non tradizionale, curati nel design e nei materiali, e con attenzione alla ricerca e all’innovazione. Tra i sex toys in sconto c’è il succhia-clitoride Sona – il prodotto più venduto di Lelo e molto consigliato anche dalle redattrici del Post che ce l’hanno –, l’F1s, considerato uno dei migliori massaggiatori del glande in circolazione, e diversi modelli pensati per la coppia. A volte alcuni dei sex toys di Lelo si trovano a prezzi bassi anche su Amazon.

– Leggi anche: Abbiamo provato 4 sex toys clitoridei

Dyson V7 Motorhead

È il modello base della celebre serie di aspirapolvere senza sacco e senza filo di Dyson ed è uscito ormai diversi anni fa, ma è ancora considerato dagli esperti una delle migliori scope elettriche in circolazione. Il prezzo ultimamente era già sceso attorno ai 300/350 euro, ma in questi giorni il rivenditore ufficiale di Dyson su eBay lo vende a 229 euro.

Prodotti di Khiel’s

È un periodo di saldi anche per il noto (e notoriamente costoso) marchio di prodotti per la cura della pelle Khiel’s: sul sito c’è lo sconto del 25 per cento su tutto e del 30 per cento con una spesa superiore a 129 euro. Tra i prodotti di questo marchio che piacciono a una redattrice del Post che ne ha provati parecchi ci sono il Midnight Recovery Concentrate (30 ml a 36 euro), un siero alla lavanda da mettere prima di andare a dormire per idratare la pelle, e la Creme de Corps (250 ml a 22 euro), una crema per il corpo molto densa e quindi ideale per la pelle molto secca e disidratata, come quella che si ha spesso in inverno. La Creme de Corps richiede un po’ di tempo perché si assorba ed è famosa anche perché viene spalmata sulle gambe delle modelle prima di molte sfilate.

Elettrodomestici

Per chi è in cerca di elettrodomestici a prezzi vantaggiosi, sabato e domenica MediaWorld fa il 22 per cento di sconto sulla maggior parte dei suoi prodotti e da oggi fino al Black Friday Unieuro fa sconti vari. Per esempio, per chi fosse in cerca di un minipimer, segnaliamo che su MediaWorld il modello di Braun molto apprezzato da diverse persone nella redazione del Post è in sconto a 38 euro (solitamente ne costa 60). Una redattrice ne aveva parlato così: «Il tritatutto è una potenza, letteralmente. Devo prenderci un po’ la mano: volevo tagliuzzare le zucchine e la cipolla grossolanamente ed è venuto fuori un patè, quindi anziché come condimento per la pasta l’ho usato per una torta salata». Siete avvisati.

