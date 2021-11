14 cose in sconto su Amazon da oggi

Quest’anno gli sconti del Black Friday sono cominciati – come ogni anno – un po’ prima del solito. Su Amazon le prime promozioni sono comparse l’8 novembre col nome “Black Friday anticipato” e dall’inizio del mese non è raro trovare offerte anche sugli altri e-commerce. Ufficialmente però la settimana del Black Friday inizia oggi, con offerte sostanziose che andranno man mano aumentando fino al Black Friday vero e proprio (venerdì 26) e finiranno il 29 novembre per il cosiddetto Cyber Monday.

Al momento, su Amazon gli oggetti in sconto sono decine di migliaia per tutte le categorie: dall’abbigliamento, agli elettrodomestici, passando per i mobili e i giochi per bambini. Abbiamo fatto una scrematura di quelli più interessanti tenendo conto della qualità e dell’utilità dei prodotti e verificando che i prezzi siano davvero vantaggiosi. Chi vuole fare quest’ultima verifica autonomamente può farlo con alcuni siti gratuiti che mostrano l’andamento dei prezzi dei prodotti da quando sono su Amazon: Keepa e CamelCamelCamel.

Un robot aspirapolvere

I robot aspirapolvere – quelli a forma di dischi che puliscono i pavimenti in autonomia – sono tra i prodotti solitamente più scontati durante il Black Friday. Per gli interessati all’acquisto di uno di questi prodotti abbiamo stilato una guida il mese scorso. Tra i modelli in sconto ci sono quelli della serie Roomba 600 di iRobot, che secondo i test di Wirecutter (l’autorevole sito di recensioni del New York Times) sono i migliori robot aspirapolvere per resistenza, durevolezza e aspirazione: il modello 692 è in vendita a 180 euro, uno dei prezzi più bassi dell’ultimo anno. In sconto c’è anche il modello di Eufy Robocav 11s, la versione economica e slim di cui abbiamo parlato nella guida, che è in sconto a 135 euro invece dei soliti 180. Ci sono sconti anche su modelli di Roomba più sofisticati e costosi, e altri marchi considerati validi come Ecovacs.

Giochi da tavolo

Se state preparando il necessario per passare le feste di Natale tra giochi di società in compagnia potrebbe interessarvi sapere che Ticket to Ride, un gioco che uscì nel 2004 ed ebbe molto successo, in occasione del Black Friday costa 34 euro invece di 40. Lo scopo del gioco è mettere insieme dei tratti ferroviari per collegare città a seconda degli obiettivi da raggiungere e va bene per persone dagli 8 anni in su. È distribuito dal gruppo Asmodee, che ha divisioni in tutto il mondo e produce giochi di grande successo come Dixit, Dobble o Pandemic, quest’ultimo scontato a sua volta. Se invece prevedete sessioni di gioco solo tra adulti, in sconto c’è anche Trivial Pursuit aggiornato al 2020: costa 28 euro, dieci in meno del solito.

Cuffie e auricolari senza fili

Tra gli auricolari già consigliati più volte qui sul Post ci sono i Jabra Elite 75t in sconto a 90 euro (almeno una trentina meno del solito), mentre il modello più avanzato, l’85t, si trova a 150 euro invece che a 230. Chi è interessato a un paio di cuffie economiche ma di buona qualità, ci sono le Jabra Elite 45h nelle versioni nero, nero ramato e oro a 50 euro. Anche il marchio JBL fa vari sconti: gli auricolari LIVE Free costano 100 euro invece di 150, e per chi vuole spendere meno il modello TUNE 125TWS è in vendita a 50 euro invece di 108. Le cuffie Over Era invece da oggi costano 66 euro invece di 91.

Microfoni

Secondo molti esperti, il microfono Blue Yeti è la scelta migliore se avete intenzione di iniziare a registrare un podcast, migliorare la qualità delle vostre lezioni online o più banalmente di tutte le vostre videochiamate. È anche quello usato dal vicedirettore del Post Francesco Costa per registrare Morning quando è a casa sua (quando è in viaggio ne usa uno più piccolo). Prima del Black Friday si trovava a 140 euro, ora a 114. Altri due microfoni dello stesso marchio con sconti interessanti e prezzi minori sono il Blue Yeti Nano (100 euro invece di 120) e il Blu Snowball, da mettere in mezzo a un tavolo per registrare contemporaneamente le voci di più di una persona (70 euro invece di 87).

Friggitrici ad aria

Chi aspettava il Black Friday per comprare una friggitrice ad aria in questi giorni trova il modello HD9260/90/1 di Philips a 113 euro, il suo prezzo più basso di sempre, e il modello di Princess 182020 scontato di venti euro rispetto ai soliti 90. Le friggitrici ad aria sono diventate elettrodomestici molto popolari nell’ultimo periodo, ma prima di fare l’acquisto vi consigliamo di leggere qui come sono andati i nostri test, e che cos’è e che cosa fa esattamente una friggitrice ad aria. Spoiler: non frigge davvero, ma scalda le cose ad alte temperature molto velocemente.

Prodotti per il corpo

Il marchio di prodotti per il corpo Aveeno è conosciuto per essere particolarmente indicato a chi ha pelli sensibili o molto secche. Per chi vuole fare scorta, in questi giorni c’è un bagnoschiuma in sconto a 11 euro invece di 15, ma conviene anche un set composto da bagno doccia, shampoo e crema in sconto a 25 euro.

Smartphone

OnePlus è un’azienda cinese che esiste dal 2013 e i cui smartphone si sono distinti da subito per le ottime prestazioni e i prezzi competitivi. Il OnePlus Nord, che il sito di tecnologia The Verge aveva inserito tra i migliori telefoni sotto i 500, da oggi costa 365 euro invece di 410, e il modello OnePlus 8t, che invece nasce come smartphone di fascia alta e solitamente costa più di 500 euro, in questi giorni è in sconto a 400.

Chi si occupa di tecnologia al Post segnala anche il Samsung Galaxy M32, un buon telefono di fascia medio bassa, scontato di 60 euro e al suo prezzo più basso di sempre: 240 invece di 300.

Una powerbank

Il caricabatterie portatile PowerCore 13000 di Anker da oggi costa 22 euro anziché 26. Non è un grande sconto ma Anker è considerato uno dei migliori marchi di caricabatterie portatili, o powerbank, e per chi da un po’ vorrebbe comprarne uno compatto e con ricarica veloce, questo può essere il momento giusto.

Uno zaino

Da oggi ci sono parecchi sconti anche su vari prodotti del marchio italiano Ferrino, che è specializzato in attrezzatura e abbigliamento da montagna. Tra i suoi zaini, il Finisterre è pensato apposta per chi va a camminare in montagna: è fatto con materiali traspiranti e con tasche, ganci, elastici e un sistema di nastri rimovibili per trasportare l’attrezzatura tenendola esterna allo zaino ma ben salda. Sul fondo ha un coprizaino impermeabile che si può tirare fuori se piove. Nelle sua versione da 48 litri è usato da una redattrice quando va in montagna per due o tre giorni e deve portarsi tante cose per coprirsi dal freddo: in questi giorni costa 80 euro, uno dei prezzi più bassi degli ultimi anni. Invece la versione più piccola, da 38 litri, è in sconto a 70 euro.

Lampade da esterno ma anche da interno

Del marchio Zafferano, sono lampade in alluminio che vanno bene da interno, ma soprattutto da esterno, perché sono ricaricabili e non hanno bisogno di essere attaccate alla corrente. In questi giorni due costano 216 euro, mentre di solito ne costano dai 250 in su.

Preservativi

Per chi vuole fare scorta per l’inverno, sia il marchio Durex che il marchio Control hanno offerte sui loro preservativi: una confezione da 40 profilattici assortiti costa 20 euro invece di 29 e una da 48 di Control 19 euro invece di 33.

Orologio Garmin

È uno di quegli orologi che misurano il battito cardiaco e diversi altri indici utili per monitorare l’attività sportiva e gli allenamenti. È piuttosto piccolo e discreto rispetto ad altri modelli più ricchi di funzioni, salvo per il colore del cinturino che in sconto è disponibile solo rosso o blu. È particolarmente adatto per la corsa, come testato da un redattore che l’ha comprato apposta. Ha la funzione GPS per ricostruire percorsi e misurare distanze, ma non è compatibile con sistemi che diano le indicazioni sui percorsi da seguire. Si chiama Garmin Forerunner 45 e costa 119 euro.

Candele

Le Yankee Candle sono spesso tra le cose più acquistate dalle lettrici e dai lettori del Post in queste occasioni: il motivo è che sono candele molto popolari, con un’ampia varietà di profumazioni, molto efficaci nell’assorbire gli odori in casa ma anche parecchio costose. E anche scontate, a dire il vero, non sono economicissime. Da oggi ci sono sconti su varie fragranze delle candele in giara, e si risparmia particolarmente su quelle di grandi dimensioni: ad esempio questa alla vaniglia e questa al profumo “ali d’angelo” (cioè zucchero filato, fiori e vaniglia) costano 19 euro invece di 30. Rimanendo in tema ci sono sconti anche sulle candele del marchio WoodWick, sempre di proprietà di Yankee Candle, che hanno la particolarità di avere lo stoppino di legno anziché di stoppa e di fare un rumore scoppiettante simile a quello del caminetto acceso. Fragranze all’abete, gelsomino affumicato, o tè bianco e gelsomino e altre che solitamente si trovano tra i 30 e i 35 euro sono in vendita a 24.

Computer

Se a qualcuno servisse un nuovo pc portatile, tra i prodotti con le offerte più interessanti c’è l’HP PC Pavilion 14 scontato a 600 euro, uno dei suoi prezzi più bassi di sempre su Amazon (di solito oscillano tra 650 e 750).

***

