Cos’è il Singles’ Day, oggi

Il Singles’ Day (o, nella variante italianizzata, “Single Day”) è una ricorrenza commerciale molto popolare in Cina e nei paesi orientali. Nacque nel 1993 per celebrare l’orgoglio delle persone single in opposizione alla festa di San Valentino: la data dell’11 novembre infatti è composta da quattro uno, il numero che rappresenta le persone non accoppiate. Successivamente, nel 2009, fu scelta dal grande e-commerce cinese AliBaba (che in Italia è AliExpress) come giornata di promozioni e sconti su imitazione del Black Friday statunitense. Oggi è la più grande ricorrenza commerciale al mondo, dura più di una giornata e muove decine di miliardi di dollari tra paesi asiatici e non: solo AliBaba l’anno scorso aveva fatturato 75 miliardi di dollari.

Fino a qualche anno fa in Italia il Singles’ Day era poco conosciuto, ma ultimamente hanno cominciato ad aderire sempre più negozi, fisici e online. Dall’anno scorso in particolare è probabile che ne abbiano sentito parlare più persone del solito visto che Chiara Ferragni, la più famosa influencer italiana, è stata protagonista di un evento digitale organizzato da Alibaba. Quest’anno, Ferragni ha scelto questa data per promuovere la sua nuova collezione di trucchi con Douglas. Non è più molto chiaro – e forse neanche rilevante – quali sconti online riguardino il Black Friday (che Amazon quest’anno ha iniziato l’8 novembre) e quali il Singles’ Day, ma per chi è interessato a sapere quali e-commerce fanno promozioni oggi abbiamo selezionato i più interessanti.

Profumerie e cosmetici

Oltre a promuovere la nuova linea di prodotti di Chiara Ferragni, le profumerie Douglas fanno lo sconto del 30 per cento su moltissimi prodotti del loro catalogo online e sul sito di Sephora si può approfittare dello sconto del 22 per cento su molti prodotti usando il codice SINGLE2021 al momento del pagamento, e del 25 per cento su una selezione di prodotti. Sempre nella categoria cosmetici, Lookfantastic fa sconti fino al 30 per cento, sul sito di Marionnaud ci sono sconti dal 35 al 60 per cento e già dal 9 novembre sul sito di Pinalli con il codice PIN11 si ha diritto al 33 per cento di sconto su una selezione di prodotti. VeraLab, il marchio di cosmetici dell’Estetista Cinica fa come gli anni scorsi il “Pink Friday”: si potrà approfittare del 35 per cento di sconto su alcuni prodotti usando un complesso sistema di codici spiegato qui.

Abbigliamento

Per il Singles Day l’e-commerce multimarca Asos fa sconti del 20 per cento a chi utilizza il codice TREATME e Zalando fa uno sconto del 22 per cento ma solo sui capi già in promozione (il codice è DAYSINGLES). Il sito tedesco di abbigliamento multimarca About You, da poco arrivato in Italia, fa sconti del 22 per cento su una selezione di prodotti. Sul sito di Rinascente solo per la giornata dell’11 novembre sono previsti sconti del 40 per cento su una selezione di prodotti. Per quanto riguarda gli e-commerce di moda di lusso: Luisaviaroma fa sconti del 35 per cento su una selezione di capi col codice SD35 e Yoox fa sconti fino al 90 per cento.

Elettrodomestici e tecnologia

Solo per oggi Unieuro fa sconti a partire dal 21 per cento su migliaia di prodotti ed Euronics ha una piccola selezione di prodotti in sconto. Samsung fa una promozione che si chiama Black Single Promo che dura dal 2 al 25 novembre: a chi acquista certi prodotti sul sito viene regalato un vaucher da 250 euro per l’acquisto successivo. Invece MediaWorld (dove sono già attive alcune offerte per il Black Friday) aveva annunciato una promozione che è però stata rimandata a data da destinarsi a causa di un problema tecnico.

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.