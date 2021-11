7 cose in sconto su Amazon

Nonostante originariamente il Black Friday fosse una ricorrenza commerciale di un giorno (il venerdì successivo al quarto giovedì di novembre) è già da qualche anno che Amazon – e a ruota anche altri negozi online – ne anticipa l’inizio per farlo durare di più. Quest’anno i primi sconti del Black Friday su Amazon iniziano l’8 novembre e proseguono per dieci giorni: si tratta di offerte meno sostanziose di quelle che arriveranno col Black Friday vero e proprio nella settimana del 26 novembre, quindi per grossi elettrodomestici o prodotti tecnologici costosi conviene comunque aspettare. Qualche sconto interessante però c’è e qualcuno potrebbe rivelarsi utile anche per portarsi avanti sui regali di Natale.

Come sempre, ricordiamo che per valutare le offerte di questo tipo di ricorrenze esistono due strumenti molto utili che mostrano l’andamento dei prezzi dei prodotti di Amazon: Keepa e Camelcamelcamel. La percentuale di sconto esposta da Amazon infatti non corrisponde sempre al risparmio reale di chi acquista, perché fa riferimento al prezzo iniziale – quello di quando l’articolo era stato messo in vendita la prima volta – che magari è già sceso da un po’. Facendo queste verifiche, abbiamo selezionato le 7 offerte secondo noi più interessanti.

Una spazzola asciugacapelli

Per la precisione, una spazzola asciugacapelli che negli ultimi anni ha avuto molto successo, soprattutto negli Stati Uniti, e che viene spesso proposta come alternativa economica all’Airwrap di Dyson. Era stata apprezzata anche dalle redattrici con i capelli lunghi del Post. Si chiama Revlon One-Step Hair Dryer & Volumizer ed è pensata per asciugare i capelli e dargli una piega liscia naturale, simile a quella che si ottiene con l’uso della spazzola tonda e del phon. Occupa più o meno lo spazio di un phon di medie dimensioni. Ultimamente costava tra i 50 e i 60 euro ma in questi giorni è in sconto a 33, il suo prezzo più basso di sempre su Amazon.

Un whisky

Prodotto da una delle più famose distillerie scozzesi, è relativamente giovane (dieci anni di invecchiamento) e per questo è generalmente più economico rispetto alle altre varianti. È un buon punto di partenza per chi sta iniziando a degustare whisky e un valido compromesso per i consumatori occasionali. Però, occhio: se non vi piace il gusto affumicato con qualche nota salata, potrebbe non fare per voi. La confezione regalo con anche la tazza per degustarlo si trova solitamente a 40 o 45 euro: oggi ne costa 33.

Candele profumate

Le Yankee Candle sono spesso tra le cose più acquistate dalle lettrici e dai lettori del Post durante queste ricorrenze commerciali. Sono candele molto apprezzate per la varietà delle fragranze che offrono – tanto che alcuni si divertono a collezionarle – e la loro capacità di assorbire gli odori in casa, ma sono anche parecchio costose. Questa, questa e questa da oggi si trovano a 20 euro l’una, mentre solitamente quelle di queste dimensioni (giara grande) ne costano 30. Può essere una buona occasione per fare scorta, se siete di quelli che a Natale regalano candele a tutti.

Chiavetta NowTv. Per chi è abbonato a NowTv ma non ha una smart tv, oppure ce l’ha ma non è compatibile con questo servizio, oppure ha il Fire Tv Stick di Amazon (che non è compatibile), o per qualche altro motivo non riesce a vedere NowTv sul proprio televisore, questa chiavetta apposita costa 15 euro, il suo prezzo più basso di sempre. Oltre a NowTv si possono vedere anche Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube e inclusi nell’acquisto ci sono anche due mesi di abbonamento ai canali sportivi.

Un registratore Sony. Il suo vantaggio principale è che è supersottile e pesa 29 grammi. Va bene per registrare lezioni universitarie, conferenze o interviste da sbobinare: ha una memoria di 6 GB e la batteria dura una quindicina di ore. In questi giorni è in sconto a 80 euro, il suo prezzo più basso di sempre su Amazon (di solito ne costa 140 circa).

Auricolari senza fili

Sempre di Sony, sono in sconto a 70 euro, 20 euro in meno del solito. Tra i punti di forza che emergono dalle recensioni c’è soprattutto la durata della batteria, che se integrata dalla custodia ricaricabile arriva fino a 20 ore. Ci sono neri o bianchi, ma anche arancione/rosa e verde chiaro.

Pentole a induzione

Per chi è appena passato dai fornelli a un piano cottura a induzione ed è in cerca di qualche sconto sulle pentole, questa batteria di Lagostina è composta da dieci pezzi in tutto tra padelle, tegami (anche da forno), manici rimovibili e coperchi. Costa 97 euro, prezzo che non raggiungeva da più di un anno (solitamente si trova a 120).

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.