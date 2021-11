Altre 15 cose in sconto su Amazon

La settimana del Black Friday di Amazon è cominciata venerdì 19 novembre con promozioni su migliaia di prodotti, dall’elettronica all’abbigliamento, a cui si aggiungono nuovi sconti ogni giorno. Le offerte più interessanti si concentreranno nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 novembre, ma ci sono diverse cose interessanti e a prezzi vantaggiosi già disponibili.

Verificando come sempre che i prezzi scontati siano davvero scontati, cioè che siano tra i più bassi proposti da Amazon nell’ultimo periodo, la redazione di Consumismi ha selezionato 15 cose che potrebbero tornare utili a chi vuole comprare qualcosa per sé o a chi sta già pensando a qualche regalo da fare a Natale. Per chi è interessato ad approfittare di qualche sconto per il Black Friday ma non vorrebbe fare acquisti su Amazon, qui c’è una selezione delle offerte più interessanti che abbiamo trovato su altri e-commerce.

Spazzolini Oral-B

Per chi deve sostituire il proprio spazzolino da denti elettrico o per chi si è deciso che vuole cominciare a usarlo, in questi giorni ci sono diversi sconti sui prodotti di Oral-B. Il più conveniente è questo set di due spazzolini elettrici, uno bianco e uno nero, al prezzo di 60 euro (il più basso di sempre su Amazon). Nella confezione sono inclusi un caricatore e due testine di ricambio. A chi ne vorrebbe uno solo o chi ha bisogno di fare scorta di testine, consigliamo invece di aspettare qualche giorno, perché è probabile che Oral-B promuova nuovi sconti più a ridosso del Black Friday vero e proprio.

Cose di Beats

Ci sono sconti molto interessanti sui prodotti per l’ascolto della celebre marca Beats, acquisita da Apple nel 2014 e molto apprezzata in particolare per la qualità dei suoi auricolari senza fili, che quando uscirono furono considerati gli unici in grado di competere con gli AirPods e che oggi sono considerati da molti tra i migliori in circolazione. Gli auricolari Powerbeats Pro, per esempio, solitamente costano 190 euro e ora ne costano 155. Tra le cuffie per la cancellazione del rumore, le Solo Pro hanno la modalità “trasparenza”, utile per esempio quando si è per strada perché permette di sentire bene i suoni dell’ambiente circostante, e costano 149 euro invece di 170. Ma si risparmia di più con quelle di fascia superiore, le Studio 3, che non hanno la funzione trasparenza, ma dai soliti 350 euro passano a 169.

Un (impropriamente chiamato) Baby Yoda

L’anno scorso abbiamo messo tra i regali di Natale suggeriti dal Post una riproduzione del “Bambino”, impropriamente chiamato “Baby Yoda”, di The Mandalorian, la serie ambientata nell’universo di Star Wars. Chi allora non aveva ancora visto le due stagioni della serie e ha recuperato nell’ultimo anno, ora capirà il fascino puccioso del personaggio e forse vorrà approfittare di avere un figlio o una figlia piccoli per poterne comprare uno. Il giocattolo di Baby Yoda di Hasbro è animato: se gli si tocca la testa emette suoni, muove il collo, le orecchie e gli occhi. In questi giorni è in sconto a 36 euro (solitamente ne costa una sessantina).

Una Apple pencil

Quest’anno su Amazon non ci sono sconti particolarmente vantaggiosi sui classici prodotti di Apple, ma c’è uno sconto interessante sull’ultima generazione (la seconda) di Apple Pencil. Si può usare per disegnare o prendere appunti con iPad Pro, iPad Air e iPad mini prodotti dal 2015 in poi (qui c’è una lista di tutti i dispositivi compatibili): è così sensibile che lascia tratti più o meno sottili in base alla pressione che si usa sullo schermo. Un altro vantaggio rispetto alla versione precedente è che si ricarica direttamente attaccandola all’iPad in carica. Wirecutter dice che è il miglior dispositivo di questo tipo in commercio, ma che è anche il più caro: normalmente costa sui 130 euro, ma in questi giorni è in sconto a 109.

Cose per l’acqua

Se siete tra i tanti che negli ultimi anni hanno cominciato a rivedere le proprie abitudini in vista di una riduzione del consumo di plastica, sicuramente avrete pensato di smettere di acquistare bottiglie usa e getta e cominciare a bere l’acqua del rubinetto. Tra le cose che possono aiutare a fare questo passaggio – e che sono in sconto in questi giorni – c’è una caraffa filtrante, che può aiutare a ridurre il sapore dell’acqua che arriva in casa, se pensate che ce l’abbia, e un gasatore per chi preferisce l’acqua frizzante a quella naturale. Brita è il più famoso tra quelli che fanno questi prodotti: la sua caraffa Marella con 12 filtri (che andrebbero cambiati una volta al mese) è in sconto a 45 euro, una decina meno del solito.

Tra i gasatori della nota azienda Sodastream, invece, ci sono sconti sul modello Crystal, l’unico che può essere usato con bottiglie di vetro, che costa 75 euro (20 meno del solito) e sul modello Spirit, quello più economico, che costa 60 euro anziché 80.

Una cosa di Joseph Joseph

È un marchio di cose per la casa – e in particolare per la cucina – che fa oggetti molto funzionali e con forme e materiali molto belli da vedere: tra le cose in sconto in questi giorni c’è questo contenitore per l’umido con filtro antiodori che su Amazon ha recensioni molto buone. Costa 24 euro al posto dei soliti 32 (a parte si possono comprare i sacchetti e i filtri apposta).

Un seggiolino

Il noto marchio di prodotti per la casa e per la prima infanzia Foppapedretti fa spesso sconti interessanti in queste ricorrenze: tra quelle di questo Black Friday c’è uno sconto di una trentina di euro su questo seggiolino per auto per bambini dalla nascita ai 12 anni, che ora costa 169 euro anziché 200, e su quest’altro per bambini dai 9 mesi in su che costa 120, una trentina meno del solito. Non sono dotati di dispositivo anti abbandono, che quindi va comprato a parte.

Un sex toy economico

Tra i sex toys meglio recensiti da chi ha una clitoride ci sono i cosiddetti “succhia-clitoride”, di cui avevamo scritto ampiamente in questo articolo. I modelli dei marchi più famosi e che investono maggiormente nel design e nel marketing hanno prezzi che vanno solitamente dai 70 euro in su. Se non avete mai provato un succhia-clitoride e vorreste farlo ma non siete disposte a spendere troppo, i prodotti del marchio Satisfyer hanno prezzi molto più bassi della media e fanno il loro lavoro egregiamente, a giudicare dalle recensioni su Amazon. Questa settimana il loro sex toy più venduto è in sconto: costa 20 euro anziché una trentina.

Una culla comoda, per neogenitori

Next2Me è una famosa linea di culle per neonati del marchio Chicco. La loro caratteristica principale è il fatto che si possono far aderire completamente al letto dei genitori, regolandole anche in altezza, e hanno un lato che si può aprire o abbassare (qui si capisce meglio in che senso). In questo modo diventano di fatto una piccola estensione del letto dei genitori: il bambino è vicinissimo (e i genitori non hanno bisogno di alzarsi per andare a prenderlo), ma al tempo stesso ha il suo spazio. Molti neogenitori sostengono che questo tipo di culla sia di grande aiuto nel periodo dell’allattamento. Il modello Dream oggi costa 147 euro, circa 40 euro in meno del suo prezzo abituale su Amazon, mentre il modello della collezione di quest’anno costa 130 euro, una trentina in meno del solito.

Macchina per il caffè americano

Tra gli sconti di questi giorni c’è anche una macchina del caffè americano che una redattrice ha comprato all’inizio dell’anno e di cui è molto soddisfatta. È poco ingombrante e va bene per una o due persone al massimo: lei la usa per fare il caffè americano (questo tipo), ma anche come bollitore quando vuole semplicemente scaldare dell’acqua, per il tè per esempio. Il prezzo varia spesso, ma in questi giorni è 22 euro, il più basso di quest’anno.

Una macchina per fare la pasta

L’azienda italiana Marcato le produce dal 1930 e il Post la consiglia come regalo di natale dal 2019. Solitamente costa tra i 50 e i 60 euro, ma in questi giorni è in sconto a 40.

Uno zaino vintage

Spulciando tra le offerte di Amazon una redattrice di Consumismi con un debole per le cose fucsia e per gli accessori vintage è rimasta affascinata da questo zaino per bambini (ma secondo lei anche per adulti) di Invicta, fatto come negli anni Novanta e interamente di colore fucsia. Ci teneva a segnalarlo in questa lista, nel caso ci fosse là fuori qualcuno con le sue stesse fissazioni. Costa 42 euro anziché 50.

Binocoli

Per chi ha in programma viaggi o escursioni ed è in cerca di un binocolo, alcuni modelli del marchio Nikon (quello delle macchine fotografiche) con buone recensioni sono in sconto in questi giorni: questo è 8×25 e costa 58 euro (15 meno del solito), questo è 10×25 e costa 65 euro (10 meno del solito) e questo modello più sofisticato è 10×50 e costa 205 euro anziché 235.

Un contapassi

Per chi è in cerca di un contapassi da polso economico, non troppo ingombrante da portare e con le funzioni base (e anche qualcosa in più) che hanno di solito questo tipo di dispositivi, in questi giorni il Band 5 di Xiaomi, che già normalmente è tra i più economici, è in sconto a 20. Una cosa di cui molti si lamentano è la batteria, che dura meno del modello precedente: in base all’utilizzo, dai 4 ai 10 giorni. Per maggiori informazioni su come funziona e a cosa serve un contapassi, potete leggere qui i test che avevamo fatto, anche se questo modello è recente e non c’è.

