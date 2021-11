Gli sconti più interessanti di oggi, per il Black Friday

Manca un giorno al Black Friday e la maggior parte degli e-commerce sta già proponendo le sue offerte più interessanti, molte delle quali andranno avanti almeno fino a lunedì 29 novembre, il cosiddetto Cyber Monday. Per chi vorrebbe avere un quadro generale dei siti che quest’anno aderiscono al Black Friday abbiamo fatto un elenco non esaustivo ma piuttosto ricco qui. Per chi invece non ha molto tempo di fare shopping online, di seguito abbiamo selezionato alcuni degli sconti più interessanti sui principali negozi online: c’è molta tecnologia, ma anche scarpe, giochi e pentole.

Restano validi anche molti degli sconti che abbiamo segnalato nei giorni scorsi: questi e questi per quanto riguarda Amazon, e questi su altri siti.

La valigia di Eastpak del peraltro direttore

Da anni il direttore usa il Tranverz di Eastpack per brevi viaggi in aereo, e così tutta la sua famiglia. Dice che «la cosa bella è che anche se continui a riempirlo lui si chiude sempre, magari strizzandolo un po’». Lo svantaggio è che «tasche e scomparti sono inesistenti o inservibili, è un trolley per chi fa i bagagli buttando dentro tutto insieme». È in offerta su Amazon a 58 euro invece di 80.

Valvole Netatmo

Dai tempi in cui il vicedirettore del Post si faceva bello del suo termostato, l’attenzione della redazione per tutto ciò che riguarda tecniche e soluzioni per risparmiare (sia in termini economici che di impatto ambientale) sul riscaldamento di casa non è mai calata. In questi giorni, un redattore che ce le ha da un po’ ha consigliato di valutare l’acquisto delle valvole del marchio Netatmo (le stesse del suddetto termostato), che una volta sostituite alle valvole dei termosifoni permettono di controllare la temperatura di casa anche a distanza, usando la app o gli assistenti vocali. Lo starter pack con due valvole in questi giorni su Amazon costa 130 euro, il prezzo più basso dell’ultimo anno.

Nintendo Switch

Per chi a Natale vuole regalare a qualcuno una Nintendo Switch, la console portatile che funziona anche con la televisione e negli ultimi anni si è diffusa moltissimo sia tra i videogiocatori più rodati che tra quelli dell’ultima ora, in questi giorni il prezzo più basso online lo fa eBay, che la vende a 269 euro (solitamente costa attorno ai 290 euro).

iPhone 12 mini

Per chi vorrebbe un iPhone 12 mini, il modello di telefono di Apple uscito circa un anno fa con un design che ricorda molto quello degli iPhone 4 e 5, come piace ai nostalgici (e a chi ha le mani piccole), eBay è quello che fa le offerte migliori: la versione da 64 Giga costa 600 euro (50 in meno di Amazon e più di 100 in meno di Apple) mentre quella da 128 ne costa 650 (anche qui 50 in meno di Amazon e più di 100 in meno di Apple). Anche i più recenti iPhone 13 mini da 128 Giga hanno uno sconto sostanzioso: 740 euro, anziché gli 840 di Apple.

Dyson V7 Motorhead

Lo avevamo già segnalato qui perché è in sconto da qualche giorno. È il modello base della celebre serie di aspirapolvere senza sacco e senza filo di Dyson ed è uscito ormai diversi anni fa, ma è ancora considerato dagli esperti una delle migliori scope elettriche in circolazione. Il prezzo ultimamente era già sceso attorno ai 300/350 euro, ma in questi giorni il rivenditore ufficiale di Dyson su eBay lo vende a 229 euro.

Un levapelucchi

Una redattrice ha approfittato di uno sconto di ben 3 euro (su 12 però) per comprare questo levapelucchi di Philips, utile per liberare i maglioni di lana dalle palline che si formano col tempo.

LEGO

Su Ibs ci sono sconti molto convenienti su alcuni set di LEGO che non si trovano scontati sul sito di LEGO (che comunque fa a sua volta vari sconti per il Black Friday): per esempio, per gli appassionati di Star Wars ci sono l’Imperial Shuttle, l’Astronave di Boba Fett e l’Imperial TIE Fighter scontati del 20 per cento rispettivamente a 65, 40 e 32 euro. Per altri gusti invece c’è il bouquet di fiori scontato a 40 euro e il bar di Friends fatto per il 25esimo anniversario della serie a 56, entrambi con uno sconto del 20 per cento. Ci sono anche alcuni set per bambini scontati del 30 per cento.

Un cappuccinatore

Quello azzurro dall’aspetto molto vintage del noto marchio italiano Ariete in questi giorni su Amazon costa 40 euro, una decina meno del solito. Come dice il nome, serve a trasformare il latte in schiuma da mettere sopra il cappuccino: per quello che fa è abbastanza ingombrante, ma anche parecchio bello da vedere. E può essere un bel regalo per chi ogni mattina vorrebbe sentirsi al bar.

AirPods

Sul sito di Unieuro gli auricolari senza fili di Apple di seconda generazione (usciti nel 2019) sono in sconto a 99 euro, il prezzo più basso di internet in questo momento. Per avere un’idea, sul sito di Apple costano 149.

Un portafoglio

Su Amazon da oggi questo portafoglio da uomo di Tommy Hilfiger costa 25 euro, almeno una decina meno del solito. È nero, con linee semplici e ha recensioni molto buone.

Una ministampante per le foto

Per chi sta cercando una di quelle stampanti compatte per stampare le foto fatte con lo smartphone, questa di HP ha buone recensioni ed è in sconto a 80 euro, il suo prezzo più basso di sempre.

Stivali da pioggia per bambini

Con un po’ di flessibilità sulla scelta del colore e un po’ di fortuna con le taglie, chi ne ha bisogno potrebbe riuscire a trovare un paio di stivali di gomma da pioggia di Crocs per bambine e bambini in sconto a una ventina di euro.

Lagostina

Questa batteria di pentole Lagostina da 14 pezzi tra tegami, padelle, manici e coperchi, va bene anche per chi ha il piano a induzione e in questi giorni è in sconto a 70 euro anziché 100. C’è anche questa cocotte in ghisa smaltata nera, adatta alle cotture lunghe e molto bella da vedere: in questi giorni costa 85 euro anziché 110.

Scarpe

È difficile segnalare singoli modelli di scarpe perché la possibilità di trovare sconti o meno dipende sempre molto dal numero, ma in questi giorni su Amazon ci sono sconti interessanti sia sulle scarpe da donna che da uomo. Per esempio ci sono sconti su Timberland, Clarks, Superga, New Balance e sulle scarpe da trail runner e da trekking di Salomon.

Sul sito di abbigliamento multimarca Asos ci sono sconti fino all’80 per cento su vari prodotti, tra cui alcuni stivali di Hunter e le Vans Old Skool. Su Asos, c’è anche questo paio di Birkenstock Arizona in sconto a 30 euro. Sempre per chi è in cerca di scarpe, molti sconti interessanti si trovano anche su Aw-Lab.

Per chi ha voglia di cercare un po’, su Maxisport ci sono sneakers di Nike, Converse, Adidas e Puma con sconti fino al 50 per cento.

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.