Il G20 si è chiuso con un limitato accordo sul clima

I leader delle principali economie del mondo, che in questi giorni sono riuniti a Roma per il G20, hanno concluso il summit con un piccolo accordo sul contrasto al cambiamento climatico, che prevede di azzerare le emissioni nette entro genericamente la metà del secolo in corso. I punti generali dell’accordo sono stati riportati dai giornali, mentre il testo definitivo è stato diffuso integralmente da Politico.

Sembra che diversi paesi abbiano spinto per inserire nel documento finale del summit un vincolo più stringente, cioè l’anno 2050, ma abbiano incontrato l’opposizione della Cina, che si è prefissata da tempo l’obiettivo di azzerare le emissioni nette entro il 2060. Prima del summit la prospettiva di raggiungere un accordo sul clima era considerata piuttosto difficile. I leader continueranno comunque i negoziati alla COP26, l’annuale conferenza sul clima organizzata dall’ONU iniziata a Glasgow, in Scozia, domenica 31 ottobre.

Venerdì il Financial Times aveva scritto che il governo italiano guidato da Mario Draghi, che detiene la presidenza di turno del G20, avrebbe cercato di vincolare i leader del G20 a raggiungere la neutralità climatica – cioè un saldo zero di emissioni nette – entro il 2050, e a mantenere entro la stessa data il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 °C, come deciso a Parigi. Si parlava anche della possibilità che Draghi riuscisse a ottenere anche un obiettivo condiviso più concreto e vicino, come la riduzione del 30 per cento delle emissioni dovute al metano entro il 2030 (rispetto ai livelli del 2020).

Nessuno di questi obiettivi è stato raggiunto. Nelle conclusioni si cita invece la possibilità di creare un fondo da 100 miliardi di dollari per aiutare i paesi più poveri a contrastare il cambiamento climatico.

#G20 agreement on climate:

– neutrality by mid-century, not 2050 (which means: we give time to China that insists on 2060)

– 100bln dollars a year to help transition in poor countries, with the ambition to do more

Not a great deal for #Cop26 but maybe the only possible one

— Angela Mauro (@angela__mauro) October 31, 2021