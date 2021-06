Le partite di oggi agli Europei

Martedì le partite del gruppo D si sono concluse con le qualificazioni di Inghilterra, Croazia e Repubblica Ceca, e con l’eliminazione della Scozia. Oggi, mercoledì 23 giugno, finisce la fase a gironi. Alle 18 si giocano in contemporanea Slovacchia-Spagna e Svezia-Polonia del gruppo E; alle 21 Germania-Ungheria e Portogallo-Francia del gruppo F, il più competitivo di questa fase.

Gruppo E

Svezia-Polonia

18.00

La Svezia è l’unica qualificata del gruppo E, la Polonia quella che rischia di più. Gli svedesi arrivano primi se vincono, ma se perdono possono finire terzi. La Polonia può solo vincere per passare il turno.

Gruppo E

Slovacchia-Spagna

18.00

Alla Slovacchia basta un pareggio per la qualificazione e una vittoria per il primo posto, se la Svezia non vince. La Spagna si qualifica agli ottavi se batte la Slovacchia, o se pareggia e la Polonia non batte la Svezia.

La classifica del gruppo E alla terza giornata:

1) Svezia 4*

2) Slovacchia 3

3) Spagna 2

4) Polonia 1

* qualificata agli ottavi

Gruppo F

Germania-Ungheria

21.00

La Germania gioca in casa e si qualifica se non perde. Arriva prima se vince e la Francia non vince in contemporanea contro il Portogallo. La Germania può anche finire terza, se pareggia e la Francia perde, o se perde e perde anche il Portogallo. L’Ungheria allenata dall’italiano Marco Rossi può solo vincere.

Gruppo F

Portogallo-Francia

21.00

È la rivincita della finale degli ultimi Europei. La Francia campione del mondo è già qualificata ma non sa ancora in quale posizione e preferirebbe evitare il secondo posto, perché in quel caso agli ottavi andrebbe a giocare contro l’Inghilterra a Wembley. Per arrivare prima può vincere o pareggiare, ma la Germania non deve battere l’Ungheria. Il Portogallo campione d’Europa in carica si qualifica se non perde e arriva primo se vince e la Germania non vince.

La classifica del gruppo F alla terza giornata:

1) Francia 4*

2) Germania 3

3) Portogallo 3

4) Ungheria 1

* qualificata agli ottavi

Le quattro migliori terze classificate si qualificano agli ottavi di finale secondo una classifica in base a punti ottenuti, differenza reti, gol fatti, numero di vittorie, miglior condotta fair play e infine miglior posizione nel ranking europeo. Questa è la classifica provvisoria:

1) Repubblica Ceca 4* (+1)

2) Svizzera 4* (-1)

3) Portogallo 3 (+1)

4) Ucraina 3* (-1)

5) Finlandia 3* (-2)

6) Spagna 2 (0)

* una partita in più

Il tabellone provvisorio della fase a eliminazione diretta:

