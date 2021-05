L’incredibile storia del volo Ryanair fatto deviare dal regime bielorusso

Domenica pomeriggio le autorità bielorusse hanno costretto un aereo della compagnia low cost irlandese Ryanair in volo da Atene a Vilnius (in Lituania) a deviare il proprio percorso e ad atterrare nella capitale bielorussa Minsk con l’obiettivo di arrestare Roman Protasevich, blogger e giornalista di opposizione bielorusso che si trovava a bordo. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale bielorussa Belta, sarebbe stato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko a dare l’ordine di deviare l’aereo.

Protasevich era stato accusato dal regime bielorusso di atti di terrorismo per il suo ruolo nell’organizzazione delle enormi proteste dello scorso anno contro Lukashenko, che a sua volta era stato accusato di aver manipolato le elezioni di agosto per ottenere il sesto mandato presidenziale consecutivo.

L’incredibile storia del volo deviato di Ryanair, con pochissimi precedenti e con diverse cose ancora poco chiare, ha provocato una forte reazione da parte dell’Unione Europea e di diversi leader dei paesi membri, che hanno chiesto l’immediata liberazione di Protasevich e nuove sanzioni contro il regime bielorusso.

Stando alle ricostruzioni dei maggiori giornali internazionali, l’aereo di Ryanair trasportava 171 passeggeri ed era quasi entrato nello spazio aereo della Lituania quando i controllori di volo bielorussi hanno avvisato i piloti di presunti esplosivi a bordo. L’aereo è stato così costretto a compiere una deviazione di circa 200 chilometri rispetto alla meta originale, a cui era piuttosto vicino, affiancato da un jet militare MIG-29 bielorusso.

In un comunicato diffuso domenica sera, Ryanair ha detto che il volo ha ricevuto «l’ordine di deviare verso l’aeroporto più vicino, quello di Minsk», a causa di una «potenziale minaccia per la sicurezza a bordo», e che dalle ispezioni effettuate all’aeroporto di Minsk non è poi emerso «niente di imprevisto». Lunedì mattina l’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary, ha detto alla radio irlandese Newstalk che la deviazione forzata del volo è stata «un dirottamento ordinato dallo stato» bielorusso e che le autorità ritengono che a bordo dell’aereo ci fossero anche alcuni agenti dei servizi di sicurezza bielorussi (KGB, come i servizi segreti dell’Unione Sovietica).

Ci sono comunque diversi aspetti poco chiari su quanto successo: sembra infatti che quando l’aereo ha cambiato rotta, dirigendosi verso Minsk, fosse in realtà molto più vicino a Vilnius rispetto alla capitale bielorussa, contrariamente a quando detto dalla compagnia aerea. Non è chiaro se i piloti avessero ricevuto l’ordine di dirigersi verso Minsk prima di quando sia stata effettivamente cambiata la rotta. Secondo alcune ipotesi che stanno circolando in queste ore – ma che sono da prendere con assoluta cautela anche perché non sostenute da alcuna prova –, i piloti avrebbero provato a ritardare la discesa del volo per uscire in fretta dallo spazio aereo bielorusso, ma poi sarebbero stati costretti a invertire la rotta, forse per la minaccia dell’aereo militare mandato dal regime di Lukashenko.

Al momento comunque non si hanno altri dettagli e diversi aspetti della storia devono essere ancora chiariti.

Queste le traiettorie di volo usuali per atterrare a Vilnius (dati elaborati da Vadim Lukashevich, ingegnere aereonautico via @meduzaproject) e la traccia anomala del Ryanair. Dobbiamo sapere cosa è successo in cabina di pilotaggio e le dobbiamo sapere subito. pic.twitter.com/PhmsJPfHJT — Mattia B. Bagnoli (@MattiaBBagnoli) May 24, 2021

Protasevich ha 26 anni, gestisce il canale Telegram di opposizione “Belamova” ed era andato in Grecia per documentare una conferenza a cui partecipava anche Svetlana Tikhanovskaya, la principale oppositrice politica di Lukashenko e candidata alle elezioni presidenziali dello scorso agosto, secondo molti “rubate” da Lukashenko. Anche Protasevich, come molti altri oppositori bielorussi, era scappato all’estero per evitare ritorsioni dal regime e dal 2019 abitava tra Polonia e Lituania, paese che aveva respinto una precedente richiesta di estradizione da parte delle autorità bielorusse.

La Bielorussia aveva inserito Protasevich nella lista dei terroristi per il suo ruolo nell’organizzare le proteste antigovernative dopo le elezioni; tra le altre cose, era stato accusato di avere «incitato l’odio» attraverso internet. Era diventato piuttosto noto per essere stato uno dei fondatori di “Nexta”, un canale Telegram fondamentale per la circolazione delle informazioni indipendenti in Bielorussia e il racconto di quello che succedeva durante le proteste, ma soprattutto per l’organizzazione delle stesse manifestazioni di massa contro il regime, considerate illegali dal governo.

Nei giorni successivi alle elezioni, infatti, il governo di Lukashenko aveva bloccato internet in gran parte del paese e fatto disabilitare le app più popolari nel tentativo di boicottare il coordinamento delle proteste. Malgrado i rallentamenti, tuttavia, Telegram aveva continuato a funzionare grazie agli appositi «strumenti anti-censura» impiegati dalla società, che aveva sviluppato la piattaforma per aggirare le restrizioni imposte dal governo bielorusso, e Nexta era quindi diventato il canale di informazione indipendente più influente in Bielorussia.

Prima di salire sull’aereo, Protasevich aveva detto ai suoi colleghi di aver notato alcune persone sospette che lo seguivano e lo fotografavano all’aeroporto di Atene, che poi sarebbero salite sul suo stesso aereo. Un passeggero del volo Ryanair ha raccontato a Reuters che dopo l’annuncio della deviazione né i piloti né gli assistenti di volo avevano dato spiegazioni esaustive – cosa che aveva fatto preoccupare molti passeggeri –, mentre Protasevich si era subito alzato per prendere dalla cappelliera un computer portatile e un cellulare che aveva consegnato alla fidanzata, la studentessa russa Sofia Sapega, che viaggiava con lui.

Secondo Edvias Dimsa, che si trovava a bordo dell’aereo, «si vedeva chiaramente che [Protasevich] era terrorizzato», mentre un’altra passeggera, Monika Simkiene, ha raccontato ad AFP che prima di essere portato via dall’aereo dalla polizia bielorussa aveva detto di rischiare la pena di morte.

Attualmente non si sa dove si trovi, e se sarà ritenuto colpevole delle accuse a suo carico potrebbe trascorrere fino a 15 anni in carcere. I reati legati al terrorismo, però, in Bielorussia possono anche essere puniti con la pena di morte. Le autorità bielorusse hanno detto che in totale cinque delle persone che erano a bordo dell’aereo che arrivava da Atene – tra cui Protasevich e Sapega – non sono state imbarcate sul volo per Vilnius, che è ripartito domenica sera, dopo circa 7 ore di sosta a Minsk. La madre di Sapega ha detto a BBC Russian che la figlia si trova in carcere a Minsk, e che è riuscita a mandarle un breve messaggio su WhatsApp: «Mama».

L’incredibile vicenda dell’arresto di Protasevich ha provocato la reazione di diversi leader europei e delle istituzioni di tutto il mondo.

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha detto che Protasevich «deve essere immediatamente liberato» e che «i responsabili del dirottamento [del volo] Ryanair devono essere sanzionati», mentre il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, ha detto che gli Stati Uniti «esigono un’indagine internazionale» sul gesto «sfrontato e oltraggioso del regime di Lukashenko». L’ambasciatrice americana in Bielorussia, Julie Fisher, ha detto che Lukashenko e il suo regime «hanno nuovamente dimostrato il loro disprezzo nei confronti della comunità internazionale e dei suoi cittadini», e ha aggiunto che «inscenare la minaccia di una bomba e mandare un MIG-29» per costringere un volo a cambiare direzione e far arrestare un giornalista con accuse legate a motivi politici è «pericoloso e ripugnante».

Lukashenka and his regime today showed again its contempt for international community and its citizens. Faking a bomb threat and sending MiG-29s to force @RyanAir to Minsk in order to arrest a @Nexta journalist on politically motivated charges is dangerous and abhorrent. — Julie Fisher (@USAmbBelarus) May 23, 2021

Sia il presidente lituano Gitanas Nauséda che il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, come anche il governo tedesco e quello britannico, hanno detto che l’Unione Europea – di cui la Bielorussia non fa parte – dovrebbe imporre nuove sanzioni economiche al regime di Lukashenko. Lo scorso ottobre l’Unione Europea aveva sanzionato una quarantina di funzionari bielorussi considerati vicini al presidente per la manipolazione del risultato delle elezioni e per la successiva repressione compiuta dal regime contro gli oppositori; poi, a fine febbraio, aveva prolungato la durata delle sanzioni, estendendole in totale a 88 persone, inclusi lo stesso Lukashenko e il figlio Victor.

Nel frattempo, la portavoce del ministro degli Esteri russo Maria Zakharova ha scritto su Facebook che la Russia è «sconvolta dal fatto che l’Occidente abbia definito l’incidente nello spazio aereo bielorusso sconvolgente» e ha accusato i paesi occidentali di «rapimenti, atterraggi forzati e arresti illegali».

"We are shocked that the West calls the incident in Belarusian air space 'shocking,'" Russian foreign ministry spokeswoman Maria Zakharova said on Facebook, accusing Western nations of "kidnappings, forced landings and illegal arrests". — Jerome Taylor (@JeromeTaylor) May 24, 2021

Tra le altre cose, Lituania e Lettonia – entrambe membri dell’Unione Europea – hanno detto che lo spazio di volo sulla Bielorussia dovrebbe essere considerato insicuro, e il ministro degli Esteri lettone Edgars Rinkēvičs sostiene che debba essere chiuso a tutti i voli internazionali.

Matthew Luxmoore, corrispondente di Radio Free Europe-Radio Liberty da Mosca, ha notato che i media di stato bielorussi stanno facendo circolare delle presunte registrazioni delle comunicazioni tra i piloti dell’aereo e la torre di controllo di Minsk sostenendo che la decisione di deviare il volo sia stata dei piloti. Tra ieri e oggi, inoltre, diverse compagnie aeree stanno facendo deviare i loro voli in modo che non sorvolino la Bielorussia; tra queste ci sono la compagnia di bandiera della Lettonia AirBaltic e la compagnia ungherese Wizz Air.

#Belarus Since yesterday, several planes have avoided the territory of Belarus. These were AirBaltic and Wizzair flights. Foreign affairs committees of parliaments of 8 countries, including the US, UK, Germany, demanded all overflight ban on Belarus and sanctions on the regime pic.twitter.com/4FsKF9VZ9a — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) May 24, 2021

Per il momento Ryanair ha fatto entrare normalmente nello spazio aereo bielorusso un volo diretto a Tallinn (in Estonia) dalla Grecia. Nonostante questo, la compagnia ha detto in comunicato che «condanna le azioni illegali delle autorità bielorusse», definite «un gesto di pirateria aerea».

Nel primo pomeriggio, invece, i passeggeri di un volo di Lufthansa in partenza da Minsk e diretto a Francoforte (in Germania) sono stati fatti evacuare dall’aereo per una presunta minaccia terroristica. Dopo ulteriori controlli sui bagagli dei passeggeri, risulta che il volo sia partito con circa due ore di ritardo.

Our updated statement regarding yesterday's (23 May) diversion of FR4978. pic.twitter.com/BANHrDvXMq — Ryanair Press Office (@RyanairPress) May 24, 2021

