I voli di diverse compagnie aeree stanno evitando lo spazio aereo della Bielorussia

Diverse compagnie aeree stanno facendo deviare i loro voli in modo che non sorvolino la Bielorussia, dopo che domenica pomeriggio le autorità bielorusse avevano costretto un volo Ryanair a deviare il suo percorso e ad atterrare nella capitale Minsk: secondo l’agenzia di stampa ufficiale bielorussa Belta, era stato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko a dare l’ordine di dirottare l’aereo, con l’obiettivo di far arrestare il giornalista e blogger d’opposizione Roman Protasevich.

Air Baltic, compagnia aerea di bandiera della Lettonia, ha deviato due voli che erano diretti nella capitale Riga: uno che partiva da Tbilisi, in Georgia, e un altro da Odessa, in Ucraina. Poco dopo la compagnia ha confermato in un comunicato la decisione di evitare lo spazio aereo bielorusso, secondo le raccomandazioni dell’agenzia per la sicurezza dell’aviazione dell’Unione Europea, l’EASA, che avrebbe suggerito alle compagnie aeree di agire con cautela nella zona.

UPDATE: Air Baltic have confirmed the decision to not use Belarusian airspace on these routes.https://t.co/rocXCq8cAq — Conflict News (@Conflicts) May 24, 2021

Anche la compagnia aerea ungherese Wizz Air nella mattina di lunedì ha deviato un volo diretto a Tallinn, la capitale dell’Estonia, che partiva da Kiev, la capitale dell’Ucraina: è un volo che normalmente passerebbe sopra la Bielorussia. Sempre lunedì un volo dell’austriaca Austrian Airlines da Vienna a Mosca ha evitato lo spazio aereo bielorusso.

Ryanair, la compagnia del volo che domenica era stato costretto ad atterrare a Minsk, ha invece fatto entrare normalmente nello spazio aereo bielorusso un volo diretto a Tallinn dalla Grecia. Nonostante questo, la compagnia ha detto in un comunicato che «condanna le azioni illegali delle autorità bielorusse», definite «un gesto di pirateria aerea».