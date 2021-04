È morto Jovan Divjak, il generale serbo-bosniaco che difese Sarajevo durante l’assedio della città negli anni Novanta

Giovedì è morto a 84 anni Jovan Divjak, il generale serbo-bosniaco che aveva difeso Sarajevo durante l’assedio della città avvenuto nella guerra in Bosnia negli anni Novanta. Divjak era malato da tempo.

Divjak era nato a Belgrado, in Serbia, da genitori provenienti dalla regione bosniaca Bosanska Krajina. Nel 1992, allo scoppiare della guerra, decise di disertare e passare dalla parte della Bosnia, che al disgregamento della Jugoslavia si era dichiarata indipendente ed era stata travolta da una guerra civile. Durante la guerra divenne il secondo ufficiale per importanza dell’esercito bosniaco e uno dei principali eroi della resistenza di Sarajevo, bombardata e assediata dall’esercito serbo e dalle milizie di Radovan Karadzic.

Nel marzo del 2011 Divjak fu arrestato in Austria su mandato del governo serbo, che lo aveva accusato di crimini di guerra durante il conflitto in Bosnia. Il luglio successivo fu liberato dopo che l’Austria aveva respinto la richiesta di estradizione ritenendo che non avrebbe potuto essere sottoposto a un processo equo in Serbia.

– Leggi anche: La Serbia vuole vaccinare anche gli altri paesi balcanici