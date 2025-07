Nel disastro in Texas sono morte almeno 70 persone

Le alluvioni improvvise del fine settimana nel Texas centrale hanno provocato la morte di almeno 70 persone, 59 delle quali nella contea di Kerr, la più colpita dal disastro. Al momento stanno andando avanti le ricerche per le persone disperse, il cui numero preciso non è ancora noto: Larry Leitha, sceriffo della contea di Kerr, ha detto che tra di loro ci sono 11 delle circa 750 ragazzine che si trovavano al campo estivo di Camp Mystic e un supervisore.

La zona più interessata dall’alluvione è quella di Hunt, che si trova appunto nella contea di Kerr e sorge lungo il fiume Guadalupe, che scorre da ovest a est, a nord di San Antonio e a sud di Austin. Venerdì il livello delle acque del Guadalupe si era alzato di 8 metri in soli 45 minuti, e l’acqua straripata dagli argini aveva trascinato con sé auto, sradicato alberi e danneggiato diversi edifici.

Il Camp Mystic è un centro estivo con pernottamento per bambine dai 7-8 anni in su e si trova proprio vicino al Guadalupe. Secondo le ricostruzioni dei giornali statunitensi, quelle disperse dormivano negli alloggi più vicini al fiume.

21 delle 59 persone morte nella contea di Kerr sono proprio bambine, ha detto Leitha. Sempre a causa delle alluvioni improvvise, altre quattro persone sono morte nella contea di Travis, dove almeno 13 risultano disperse. Altre persone sono morte in altre contee limitrofe, tra cui quelle di Kendall, Burnet e Williamson.

Le ricerche per le persone disperse sono in corso con barche, droni ed elicotteri. Finora le persone soccorse sono più di 850, hanno detto i funzionari delle contee, alcune delle quali si erano aggrappate agli alberi o riparate sui tetti delle case. Nel frattempo si stanno anche rimuovendo i detriti trascinati dalla piena del fiume, che stanno complicando le operazioni di soccorso.

Domenica il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di aver dichiarato lo stato di disastro per la contea di Kerr, sbloccando così fondi federali da destinare alle operazioni di emergenza. Per le prossime ore nella stessa zona sono previste ancora piogge e possibili inondazioni. Sono comunque milioni le persone che vivono in aree del Texas dove è stata diffusa un’allerta per possibili allagamenti.

