Che posto è Camp Mystic, il campo estivo distrutto dall’alluvione in Texas

In Texas sono ancora in corso le ricerche per trovare 27 ragazzine che si trovavano in un campo estivo che venerdì è stato inondato dalla piena improvvisa del fiume Guadalupe, durante un’alluvione per cui almeno 52 persone sono morte. Le ragazzine erano in vacanza al Camp Mystic, un centro estivo con pernottamento per sole bambine vicino alla città di Hunt. Questa settimana al campo c’erano circa 750 ragazzine; quelle disperse dormivano negli alloggi più vicini al fiume, secondo le ricostruzioni dei giornali.

Camp Mystic è un tipico campo estivo per ragazzi statunitense in un’area circondata da boschi, simile a quelli delle strisce dei Peanuts e di tanti film come Polpette con Bill Murray. Dista più o meno 140 chilometri dalla città di San Antonio ed esiste dal 1926, quando fu fondato da un allenatore di football. È gestito dalla stessa famiglia dal 1939 e ha un orientamento cristiano protestante – ma prevede la partecipazione a cerimonie religiose anche per le campeggiatrici cattoliche. Ogni estate ospita bambine dai 7-8 anni in su, dall’inizio di giugno alle prime settimane di agosto, e organizza per loro attività all’aperto come corsi di tiro con l’arco, canoa, equitazione, pesca, vari sport e attività artigianali.

Sabato il governatore del Texas Greg Abbott ha visitato la sede del campo e ha detto che sia la struttura che le rive del fiume che le scorre vicino sono «distrutte orrendamente, più che in ogni altro disastro naturale che io abbia visto» e ha promesso che le ricerche delle ragazzine andranno avanti fino a che non saranno state tutte trovate. Tra le persone morte a causa dell’alluvione ci sono il direttore del centro estivo Dick Eastland e sua moglie Tweety.

Le bambine disperse dormivano negli alloggi destinati alle ragazzine più giovani, che si trovano a meno di 150 metri dalla riva del fiume. Le loro famiglie vivono principalmente nelle grandi città del Texas, Dallas, Houston e Austin, e nelle ultime ore i genitori sono andati nella contea di Kerr, dove si trova il centro estivo, in attesa di notizie sulle proprie figlie.

Una delle bambine che erano in vacanza a Camp Mystic e che sono state soccorse durante l’alluvione ha raccontato di essersi svegliata durante la notte, mentre pioveva a dirotto, e di essere stata portata dagli animatori del centro estivo fino a una delle strutture principali del campo insieme ad altre bambine. Lì ha aspettato tutta la notte mentre l’acqua intorno aumentava, per poi fare un altro pezzo a piedi, nel fango, fino a un’altra zona del campo, dove un elicottero è atterrato per recuperare lei e le compagne.

Tra le ragazzine soccorse ci sono anche due figlie di un deputato Repubblicano al Congresso, August Pfluger.