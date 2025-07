Le ricerche delle persone disperse per l’alluvione in Texas

Almeno 81 persone sono morte e più di 40 sono ancora disperse nella zona centrale del Texas, nel sud degli Stati Uniti, a causa delle alluvioni improvvise avvenute durante il fine settimana. Finora sono state soccorse più di 850 persone: la Divisione per la gestione delle emergenze del Texas ha detto che stanno partecipando alle operazioni più di 1.700 persone fra soccorritori ufficiali, residenti e famigliari delle persone disperse, che in alcuni casi sono arrivati in Texas da altri stati per aiutare.

Le alluvioni hanno colpito principalmente la contea di Kerr e in particolare la cittadina di Hunt, lungo il fiume Guadalupe. Venerdì notte il livello del fiume si era alzato di 8 metri in 45 minuti ed era straripato, provocando grossi danni: la corrente ha trascinato con sé auto, sradicato alberi e danneggiato diversi edifici. Sulle 81 persone morte a causa delle forti piogge, 68 si trovavano nella contea di Kerr. Sono 40 adulti e 28 bambini, di cui rispettivamente 18 e 10 non sono ancora stati identificati. Le operazioni di soccorso si stanno concentrando in quest’area, anche se domenica sono state estese alle contee di San Saba e Burnet.

Fra le persone disperse ci sono ancora 10 ragazzine che al momento dell’alluvione stavano partecipando a Camp Mystic, un campo estivo che in questi giorni ospitava circa 750 bambine e ragazzine dai 7-8 anni in su. Fra le persone disperse c’è anche uno dei supervisori del campo. Si cerca anche una famiglia di cinque persone (due sorelle con i rispettivi mariti e la figlia di una di loro) che stavano campeggiando lungo il fiume quando l’acqua è uscita dagli argini. Un’altra figlia della coppia, la 22enne Devyn Smith, è stata soccorsa mentre era aggrappata a un albero, dopo che il fiume l’aveva trascinata per oltre 24 chilometri nell’arco di 6 ore.

Lo sceriffo della contea di Kerr ha detto che stanno lavorando più di 400 soccorritori professionisti con barche, droni, auto e 12 elicotteri, tra cui alcuni della Guardia Nazionale. È stata attivata anche una decina di unità cinofile, composte da un cane e da un accompagnatore, specializzate nel trovare persone in situazioni di emergenza.

Le operazioni di soccorso sono complicate dai moltissimi detriti che la piena del fiume ha trascinato a riva, sulle strade e sui ponti. Domenica le condizioni del meteo sono migliorate, ma sono ancora previste piogge e possibili inondazioni. La contea di Kerr ha chiesto ai residenti che stanno partecipando alle ricerche o ai giornalisti che sono arrivati sul luogo di non far volare i loro droni, per evitare che interferiscano con le operazioni di soccorso ufficiali.