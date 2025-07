In Australia è stata condannata la donna che aveva avvelenato e ucciso con dei funghi tre parenti

Lunedì un tribunale dello stato di Victoria, in Australia, ha condannato una donna per aver avvelenato e ucciso tre suoi parenti con dei funghi serviti durante un pranzo a casa sua nel 2023. La 50enne Erin Patterson è stata anche giudicata colpevole dalla giuria del tentato omicidio di un’altra persona, sempre con l’uso dei funghi.

Del caso di Patterson, che era stata arrestata nel novembre del 2023, si è molto discusso in Australia e il processo a suo carico era stato grandemente seguito nel paese. Tutto era cominciato il 29 luglio del 2023 con un pranzo a casa di Patterson, che viveva a Leongatha, una cittadina circa 130 chilometri a sud-est di Melbourne. Al pranzo c’erano Gail e Don Patterson, i suoi suoceri, la sorella di Gail Patterson, Heather, e Ian Wilkinson, suo marito, pastore della chiesa battista nella vicina Korumburra. Oltre a loro c’erano i due figli avuti da Erin Patterson assieme al figlio dei Patterson. I due sono separati.

Poche ore dopo il pranzo, cucinato da Patterson, i quattro si erano sentiti male e si erano così rivolti a un ospedale della zona credendo di avere problemi gastrointestinali. I medici si erano accorti subito che la situazione era grave e li avevano fatti trasferire in un ospedale di Melbourne, dove pochi giorni dopo erano morti Heather Wilkinson, Gail Patterson e Don Patterson. Ian Wilkinson invece era sopravvissuto, ma per settimane era rimasto ricoverato in gravi condizioni.

I test tossicologici svolti sui corpi delle persone morte avevano trovato tracce di Amanita falloide (Amanita phalloides o tignosa verde), un tipo di fungo molto diffuso ma letale per gli esseri umani. Inizialmente non era chiaro se Patterson avesse servito funghi durante il pranzo. In un secondo momento la donna aveva detto alla polizia di aver preparato un piatto a base di carne accompagnata da un misto di funghi freschi comprati in un supermercato e funghi secchi comprati in un negozio asiatico alcuni mesi prima. Patterson aveva detto di non aver avvelenato di proposito le tre persone e si è sempre dichiarata innocente.