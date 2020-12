I leader europei hanno trovato un accordo sul bilancio dell’UE e sul Recovery Fund

Durante la riunione del Consiglio dell’Unione Europea a Bruxelles, i capi di stato e di governo dell’Unione hanno trovato un accordo sull’approvazione del bilancio pluriennale per il 2021-2027 e del Recovery Fund da 750 miliardi di euro per la ripresa dopo la crisi provocata dalla pandemia. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio UE, Charles Michel.

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU

Now we can start with the implementation and build back our economies.

Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO

— Charles Michel (@eucopresident) December 10, 2020