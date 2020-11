Joe Biden ha quasi vinto

Come era evidente già da ieri, ogni ora che passa le elezioni presidenziali degli Stati Uniti hanno un vincitore sempre più probabile: il vantaggio nei grandi elettori di Joe Biden, candidato del Partito Democratico, si è allargato con le vittorie in Michigan e in Wisconsin, che lo hanno portato a 253 grandi elettori: gliene bastano 17 per diventare presidente, e in questo momento Biden è avanti in Nevada (6), Arizona (11), ed è vicino a rimontare Trump in Pennsylvania (20) e in Georgia (16). Il North Carolina è l’unico stato in bilico dove Trump sembra poter vincere, ma non gli basterà: e intanto sta annunciando ricorsi e chiedendo riconteggi.