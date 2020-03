Diecimila casi di coronavirus rilevati in Italia

Le misure decise dal governo comprendono la chiusura di tutte le scuole e le università fino al 3 aprile, la sospensione di tutti i campionati e manifestazioni sportive nazionali, la chiusura di bar e ristoranti dopo le 18, oltre che restrizioni agli spostamenti (ma andare a fare la spesa è ancora possibile tranquillamente). Gli spostamenti dovranno essere motivati con un modulo di autocertificazione che si può scaricare qui e stampare per compilarlo: chi non può stamparlo può ricopiarlo. Durante la conferenza stampa di lunedì, Conte ha spiegato che la decisione di estendere queste misure a tutto il paese è stata dovuta al fatto che «i numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi» e che per questo «le nostre abitudini vanno cambiate ora» e «dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia».

In risposta all’annuncio di Conte, martedì mattina il governo austriaco ha annunciato l’adozione di una serie di misure volte a contenere la diffusione del virus, tra cui anche alcune restrizioni per i cittadini italiani che entrano in Austria, che avranno bisogno di un certificato medico o di avere un posto dove rimanere eventualmente in quarantena per due settimane.

La decisione del governo è stata seguita martedì anche da quella di diverse compagnie aeree di sospendere in parte o del tutto i collegamenti con l’Italia: tra quelle che li hanno sospesi del tutto ci sono Ryanair, British Airways e Air France. La compagnia Costa Crociere ha invece deciso di annullare fino al 3 aprile tutte le crociere che fanno scalo nei porti italiani. Sempre martedì, per precauzione, il Vaticano ha deciso di chiudere ai turisti piazza San Pietro e la basilica di San Pietro di Città del Vaticano fino al 3 aprile.

Martedì Attilio Fontana, presidente della Lombardia, la regione più in difficoltà per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, ha detto di aver discusso con i sindaci dei capoluoghi regionali della possibilità di chiedere al governo di rendere ancora più stringenti le misure per contenere il virus in Lombardia, chiudendo «tutto tranne i servizi essenziali» per 15 giorni. Martedì, inoltre, la città di Bergamo, la cui provincia domenica era diventata quella con il maggior numero di casi in tutta Italia, ha diramato un’ordinanza che decreta la chiusura di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali fino al 3 aprile.

