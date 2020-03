Il modulo di autocertificazione per spostarsi durante l’emergenza coronavirus

Nella serata di lunedì 9 marzo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che a partire da martedì mattina le misure per attenuare la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2) inizialmente imposte alla Lombardia e ad altre 14 province verranno estese a tutta Italia.

Significa che in tutta Italia ci saranno, tra le altre cose, rilevanti limitazioni degli spostamenti. Ci si potrà spostare «comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» ed è probabile che già domani – quando tra le altre cose sarà uscito il nuovo decreto, per ora solo annunciato – ci saranno informazioni più chiare e precise su cosa possano essere esattamente le esigenze lavorative, le situazioni di necessità e i motivi di salute.

Per spostarsi sarà quindi necessario avere (o compilare sul momento durante un controllo) un apposito modulo di autocertificazione, in cui mettere per iscritto i motivi del proprio spostamento. Il modulo di autocertificazione sarà simile a quello che il ministero dell’Interno ha già messo a disposizione per la Lombardia e le altre 14 province per cui erano inizialmente state previste le misure ora estese a tutta Italia:

– Il modulo di autocertificazione

È possibile che sempre domani, con il nuovo decreto, arriverà un nuovo modulo di autocertificazione, che sarà comunque molto simile a quello attualmente disponibile.

Per chi violerà le norme sarà prevista una sanzione per inosservanza di un provvedimento di un’autorità, punita con l’arresto fino a tre mesi o un ammenda fino a 206 euro (articolo 650 del codice penale), oppure nei casi più gravi una sanzione per delitti colposi contro la salute pubblica, con pene da sei mesi a dodici anni.