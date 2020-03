Cosa c’è fuori, mentre siamo dentro

Da domenica 8 marzo sono in vigore in Lombardia e in altre 14 province del nord restrizioni per attenuare la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2), estese poi da oggi 10 marzo a tutta Italia. Le regole da rispettare sono tante e stanno già avendo conseguenze sulla vita di ogni giorno di milioni di persone – le scuole e le università saranno chiuse fino al 3 aprile, la Serie A di calcio e gli altri campionati saranno sospesi e bar e ristoranti saranno chiusi dopo le 18 – ma la principale indicazione è che bisogna stare il più possibile in casa. Già in questi primi giorni sono arrivate da Milano, Venezia, Bergamo , Torino e altre delle città coinvolte foto che mostrano le vie cominciare a svuotarsi ed i controlli a chi si sposta per le strade e nelle stazioni.

