L’Austria ha vietato l’ingresso ai cittadini italiani

Martedì mattina il governo austriaco ha annunciato l’adozione di una serie di misure volte a contenere la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2) nel paese: tra queste c’è anche il divieto per i cittadini italiani di entrare in Austria.

Il cancelliere Sebastian Kurz, nel corso di una conferenza stampa tenuta con il ministro della Salute Rudolf Anschober e quello dell’Interno Karl Nehammer, ha detto che la misura è stata concordata con le autorità italiane e che gli austriaci che si trovano al momento in Italia quando rientreranno in patria dovranno trascorrere 14 giorni in isolamento per precauzione. Tra le altre misure annunciate ci sono la sospensione delle lezioni universitarie e l’annullamento degli eventi pubblici a cui partecipino più di 100 persone al chiuso e più di 500 persone all’aperto.

