British Airways ha cancellato tutti i voli da e per l’Italia

Martedì la compagnia aerea britannica British Airways ha annunciato di aver cancellato tutti i voli da e per l’Italia, in seguito alla decisione del governo italiano di estendere a tutto il paese le misure restrittive per attenuare la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2). Nel comunicato di British Airways, riportato da Reuters, si legge che la compagnia ha già contattato tutte le persone che avrebbero dovuto partire oggi per avvisarle della cancellazione dei voli.

La decisione di British Airways arriva dopo quelle delle compagnie low-cost Ryanair e Easyjet di cancellare diversi voli da o per l’Italia: Ryanair ieri aveva annunciato di aver cancellato tutti i voli interni in Italia da e per Bergamo, Milano Malpensa, Parma e Treviso e di aver ridotto quelli internazionali da e per Bergamo, Milano Malpensa, Venezia, Parma, Rimini e Treviso «che saranno operativi solo il venerdì, il sabato, la domenica e il lunedì». Easyjet ha invece annunciato di aver cancellato la maggior parte dei voli da e per Milano, Venezia e Verona, ma non tutti.

– Leggi anche: Le cose da sapere sul coronavirus