Ryanair ha deciso di sospendere tutti i suoi voli domestici da e per Bergamo, Malpensa, Parma e Treviso

La compagnia aerea Ryanair ha annunciato oggi di aver deciso «ulteriori tagli ai propri operativi da/per l’Italia e all’interno del territorio nazionale, in risposta al “blocco” imposto nel weekend dal Governo Italiano per i viaggi da/per la zona arancione nel Nord Italia, oltre ad alcuni altri paesi dell’UE (Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Malta, Romania) che limitano i voli da/verso il Nord Italia con effetto immediato».

Più nello specifico, Ryanair ha spiegato che dalla mezzanotte di martedì 10 marzo e fino all’8 aprile «sospenderà tutti i voli domestici in Italia da/per Bergamo, Malpensa, Parma e Treviso». Ha poi aggiunto che dal 12 marzo e fino all’8 aprile «opterà per un piano fortemente ridotto di voli internazionali da/per Bergamo, Malpensa, Venezia, Parma, Rimini e Treviso, che saranno operativi solo il venerdì, il sabato, la domenica e il lunedì». La compagnia aerea ha precisato che «tutti i passeggeri interessati hanno ricevuto notifiche e-mail oggi (lunedì 9 marzo) di queste cancellazioni / modifiche» e che «chi non avesse ricevuto un’e-mail, può aspettarsi che il proprio volo sia operato regolarmente». Maggiori informazioni sono disponibili qui.