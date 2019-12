Cosa vogliono gli adolescenti per Natale?

Non sappiamo mai veramente se i regali che facciamo sono apprezzati o no. In genere, però, possiamo contare sul fatto che le persone che li ricevono, dopo averli scartati, mostrino sufficiente entusiasmo e moderata gratitudine, a prescindere da quello che pensano veramente, perché quello che importa – lo sanno tutti – è il pensiero. “In genere”, perché con gli adolescenti le cose non vanno proprio così. Tendenzialmente, quando qualcosa non li convince, non sono molto bravi a nasconderlo. Non è questione di maleducazione, è che a quell’età, così si dice, si è tutt’uno-con-le-proprie-emozioni e la delusione compare negli occhi ancor prima che si riesca a camuffarla.

Di sicuro una busta contenente delle banconote o un buono regalo saranno graditi, ma se vi piace l’idea di arrivare con un pacchetto abbiamo messo insieme una lista di suggerimenti per fare un regalo a un adolescente. Per una ricerca più allargata, potete guardare anche quella che avevamo fatto l’anno scorso.

Qualcosa per ascoltare la musica

Che i vostri adolescenti siano grandi appassionati di musica o semplici ascoltatori occasionali, una cassa Bluetooth è sempre un regalo utile, soprattutto se di quelle piccole e portatili che si possono tenere in casa ma anche portare in viaggio con gli amici. Tra le migliori casse di cui avevamo parlato, Tribit XSound Go è quella con la qualità del suono più alta per il prezzo più basso e in questi giorni è in offerta a 23 euro anziché 33. Invece, la prima scelta di Wirecutter, l’autorevole sito di recensioni del New York Times, per prezzo e qualità del suono è UE Wonderboom 2 che in questi giorni è in offerta a 65 euro.

Per chi le casse le ha già, ma magari va in giro con un paio di auricolari sgangherati che cadono dalle orecchie a ogni minimo movimento e non si possono usare per parlare al telefono, qui ne trovate diversi di buona qualità anche per chi fa sport: i più apprezzati dai lettori del Post sono questi di Marshall col filo, che costano 30 euro. Se invece il vostro adolescente ascolta musica soprattutto in casa e ha sviluppato una certa sensibilità alla qualità del suono, le cuffie sono più adatte. Costano un po’ di più però: le Jabra Elite 85h sono tra le migliori secondo molti siti di recensioni e costano 240 euro. Di Jabra ci sono anche gli auricolari da 130 euro che secondo Wirecutter sono i migliori tra quelli senza fili.

Sempre per ascoltare la musica, ma in senso stretto, potete regalare un abbonamento a Spotify Premium (ci sono da 1, 3, 6 e 12 mesi, a partire da 10 euro) o in alternativa un buono regalo di TicketOne per comprare dei biglietti per un concerto: ce ne sono di tantissimi valori, da 10 a 250 euro.

Polaroid Cube

È una piccola action camera, cioè una videocamera compatta che si usa soprattutto per riprendere in alta definizione attività sportive all’aperto con il caratteristico effetto grandangolo (124 gradi). Si presenta come un cubetto colorato e costa 60 euro. Dal costo si intuisce che non è un’action camera di alto livello come potrebbero essere le più note GoPro, ma per un ragazzo o una ragazza alle prese con i primi tentativi di ripresa e montaggio può essere un buon inizio. Inclusi nella confezione ci sono anche la custodia waterproof per fare le riprese sott’acqua e l’attacco magnetico per fissarla quando si hanno le mani occupate.

Una saga fantasy

A 14 anni è già abbastanza chiaro se un ragazzino è e sarà un vorace lettore di fantasy o meno. Se avete già qualche indizio sul fatto che quello a cui dovete fare un regalo lo sia (e siete informati su cosa ha già letto e cosa no), potete farlo entrare nel mondo dell’Attraversaspecchi. È una saga di quattro volumi che racconta le avventure di Ofelia, una ragazza che vive in un mondo fantastico e ha il potere di muoversi da un luogo all’altro attraverso gli specchi. È la prima opera dell’autrice francese Christelle Dabos ed è stata paragonata dalla stampa francese ad altre saghe fantasy di grandissimo successo come Harry Potter e Queste oscure materie. I primi tre volumi (il quarto uscirà in italiano nel 2020) costano 13 euro l’uno.

A proposito, se avete a che fare con degli adolescenti molto appassionati di Harry Potter, sappiate che è appena uscito un nuovo libro di Rowling che contiene il testo del discorso che tenne qualche anno fa ai laureandi dell’università di Harvard, una delle più prestigiose degli Stati Uniti. È un libro molto breve, che si legge in poco tempo e che parla di come affrontare i fallimenti. Costa 8 euro e 50.

Un aggeggio per non perdere le cose

Non per avallare lo stereotipo dell’adolescente sbadato e irresponsabile (ci sono moltissimi adolescenti maturi e attenti alle proprie cose), ma se per caso doveste conoscere un ragazzo o una ragazza che un giorno sì e un giorno no resta chiuso fuori di casa e che non sa mai dove ha lasciato il portafogli o il telefono, un tracker Bluetooth potrebbe essere un regalo utile. Secondo Wirecutter, l’autorevole sito di recensioni del New York Times, i tracker del marchio Tile sono i più affidabili sul mercato, ma ce ne sono di molti tipi diversi: la redazione del Post ne ha provati sei. Tile Mate è quello base (uno costa 25 euro, la confezione da quattro 70 euro). Funziona collegandosi a una app che va scaricata sul proprio smartphone, che permette, nel caso in cui si perde lo smartphone, di farlo suonare con il proprio Tile, ovunque sia e anche se in modalità silenziosa.

Un thermos per il caffè

Gli studenti delle scuole superiori che bevono tanto caffè per studiare fino a tardi (o almeno provarci) apprezzeranno questo regalo anche per l’immaginario da serie tv americana che evoca, oltre che per la sua utilità. In commercio ci sono molti thermos per il caffè americano che riprendono la forma dei bicchieri da portar via delle caffetterie, come quelli di Starbucks per intenderci. Questa tazza di KeepCup (non è propriamente un thermos) ha dei colori molto allegri, si può lavare in lavastoviglie e mettere in microonde, e mantiene la temperatura di una bevanda calda per circa mezz’ora; ha un coperchio con beccuccio richiudibile, per non sgocciolare. Costa 18 euro. C’è anche in vetro a 25 euro o di altre forme e prezzi.



Una piastra per capelli

Che va bene sia per persone ricce che vogliono diventare lisce, sia per chi ha i capelli dritti e vuole farsi la piega. Ci vuole un po’ di dedizione, quindi è un regalo per adolescenti a cui piace passare del tempo davanti allo specchio prima di uscire. La redattrice del Post più aggiornata sui prodotti per capelli possiede e raccomanda questa di Ghd che costa 136 euro. Se invece volete spendere meno, potete guardare le piastre di Babyliss, consigliate dalla parrucchiera di fiducia di un’altra redattrice.

Un gioco per le serate invernali

“Insoliti sospetti” è un gioco da tavolo che si impara e allestisce molto velocemente e a cui si può giocare in tanti, quindi adatto ad adolescenti frettolosi con gruppi di amici allargati. Non ci sono squadre, tutti giocano dalla stessa parte, ma c’è una persona che fa il testimone e che deve far indovinare a tutti gli altri chi è l’assassino tra le 12 “carte sospetto” disposte sul tavolo. Per farlo il testimone risponde alle domande estratte dagli altri (che sono per esempio “È appassionato/a di moto da corsa?”, “Mangia spesso fuori casa?”) basandosi solo sull’idea che si è fatto di quel personaggio a partire dalla sua rappresentazione. È un gioco divertente, che stimola lo spirito di squadra, ma anche qualche riflessione sugli stereotipi e su quanto ci condizionano — se oltre ad accontentare il vostro adolescente, volete contribuire positivamente alla formazione della sua coscienza sociale. Costa 22 euro e l’espansione (con altre domande e altri sospetti) costa 8 euro e 30.



Dei cosmetici eccentrici

Se l’adolescente a cui dovete fare un regalo vi ha chiesto di regalargli dei trucchi, ma a voi l’idea non sembra particolarmente originale, potete trovare un compromesso scegliendo qualche prodotto cosmetico che si faccia notare anche per la sua confezione. Sul sito di Sephora si trovano molti prodotti di questo tipo e si possono acquistare fino a domani, 19 dicembre, per riceverli entro Natale: per esempio c’è un kit di smalti a forma di ovetti (13 euro), un cofanetto di trattamenti per il viso ai gusti di pompelmo, canapa e menta piperita (12 euro), e una confezione di mini rossetti a forma di pillole (15 euro). Con il freddo invernale che secca la pelle, anche una confezione di crema per le mani a forma di mela (14 euro) e a forma di banana (8 euro e 50) potrebbero essere regali apprezzati.



L’attrezzo più faticoso per fare gli addominali

L’ab wheel è un attrezzo formato da una grossa rotella con due manici che si usa per fare esercizio in casa. Lo potete regalare al vostro adolescente in fissa con gli addominali a “tartaruga”. Ultimamente si sta diffondendo molto anche in Italia, ma si è cominciato a parlarne quando, circa un anno fa, una delle più note personal trainer di Hollywood, Jeanette Jenkins, pubblicò su Instagram un video in cui sfida i suoi follower a fare un esercizio con questo attrezzo (se guardate attentamente il cantante Mike Posner che lo fa insieme a lei, potete intuire la fatica). Si trova sul sito di Decathlon a 8 euro; questo invece costa 12 euro ed è tra i più venduti su Amazon.

Uno zainetto di tela

A luglio The Strategist, il sito recensioni del New York Magazine, ha fatto un sondaggio tra un centinaio di adolescenti di New York per conoscere le tendenze più in voga tra le persone di questa fascia d’età. Gli zaini più cool sono risultati il modello base di Herschel (8o euro su Amazon) e quello di Fjällräven (90 euro su Amazon), due modelli che probabilmente avete visto in giro perché sono molto diffusi anche in Italia. Entrambi esistono in diversi colori oltre a quelli che vedete qui, bisogna solo verificare i tempi di spedizione perché alcune varianti potrebbero arrivare dopo Natale.

Cose per capelli

Ultimamente sono tornati di moda alcuni accessori per i capelli che andavano molto negli anni Ottanta e Novanta, come i cerchietti bombati, gli elastici di velluto (qui ce n’è uno di un colore diverso per ogni giorno del mese) e, per gli adolescenti con uno stile più bon ton, come si dice, i fermagli o anche detti “barrette”. È un’idea da prendere in considerazione se volete fare bella figura con un regalo originale e al passo coi tempi, senza spendere tanto.

