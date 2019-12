Regali di Natale per ragazzini tra gli 11 e i 13 anni

Prima di mettervi in cerca dei regali per i bambini con cui trascorrerete il Natale quest’anno, è meglio che vi fermiate un attimo e vi chiediate se la loro età anagrafica non abbia superato la soglia per cui potete chiamarli semplicemente “bambini”. Magari li ricordate ancora con il ciuccio in bocca e il pannolino, ma vanno già alle scuole medie e hanno WhatsApp sul telefono. Se è così, meglio saperlo prima di scegliere il regalo: una gru di Lego per esempio potrebbe non essere apprezzata da un ragazzino di 12 anni (pur restando un ottimo regalo per bambini più piccoli). Se è facile escludere i possibili regali troppo infantili è però difficile capire cosa sia davvero fico (sempre che i ragazzini dicano così) alla loro età.

Abbiamo cercato di capirlo per voi, mettendo insieme una lista di regali per ragazzini tra gli 11 e i 13 anni, una fascia d’età ristretta ma diversa da quella che la precede e da quella che la segue.

Una cover per lo smartphone

I ragazzini di 11-13 anni hanno tutti lo smartphone e sono nel pieno di quell’età in cui si hanno quelle esigenze di decorazione per cui una volta si facevano le scritte sui diari (si fanno ancora? ecco un argomento di conversazione per la cena della Vigilia). Dunque potete informarvi sul loro modello di smartphone e regalargli una custodia per proteggerlo dalle cadute: a forma di unicorno, più sportiva, glitterata o come più vi sembra che si addica al ricevente. Una variante della cover tradizionale è questo porta-smartphone composto di custodia di plastica e laccio da mettere a tracolla per non perdere il telefono quando si va in giro. Vi sembrerà una cosa un po’ da nonni, ma si sta diffondendo moltissimo anche tra i giovani.

Lenti per lo smartphone

In alternativa alle cover, potete prendere in considerazione queste lenti-filtro da montare davanti alla telecamera dello smartphone con una specie di pinza, per ottenere fotografie con effetti particolari: questa confezione ne contiene dieci, tra cui fish eye e caleidoscopio, e costa 21 euro. Poi preparatevi a selfie e foto di gruppo per tutto il pranzo di Natale. Un’alternativa più costosa, ma che li avvicinerà alle usanze degli antichi, è una macchina fotografica istantanea: qui ne avevamo messo a confronto dieci diverse, forse la più adatta a undicenni, dodicenni e tredicenni è la Fujifilm Instax Mini 9, che costa 58 euro su Amazon.

Un videogioco uscito da poco

Tra quelli usciti nel 2019 c’è Super Mario Maker 2 che è una specie di fusione di alcune versioni precedenti, quindi piacerà certamente a chi ha una versione vecchia. Esiste solo per Nintendo Switch: su Amazon costa 49 euro ma potrebbe non arrivare in tempo. Su IBS costa 50 euro più le spese di spedizione, ma dovrebbe arrivare in pochi giorni; su GameStop 61 euro, con inclusi tre mesi di connessione a Nintendo Switch Online, con cui, se hanno compiuto i 13 anni, possono giocare con altri giocatori attraverso internet. Ovviamente se non ce l’hanno, il Nintendo Switch, è un bel regalo, ma il budget è molto più alto.

Un’altra novità recente è Sims 4, l’ultima versione del videogioco dove si può simulare la vita di persone normali con personaggi virtuali che lavorano, guadagnano, si divertono e fanno le cose di tutti i giorni. Esiste per Playstation 4 a 25 euro, per Xbox One a 32 euro o per computer a 29 euro. C’è anche con la versione Cani&Gatti. Altrimenti, a novembre è uscito Star Wars Jedi: Fallen Order che è ambientato nei film Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith e Rogue One: A Star Wars Story e narra la storia della fuga dall’Impero Galattico. C’è per Playstation 4, computer e Xbox e costa tra i 50 e i 60 euro.

Valigetta d’artista

È un regalo “a effetto”, nel senso che con tutti i colori che contiene farà sicuramente una bella figura, ma è anche molto sostanzioso perché contiene 64 pastelli a cera, 20 mini matite, 40 pennarelli lavabili e 15 fogli per colorare. È anche un bel modo per fare sapere a ragazzine e ragazzini molto bravi a disegnare che apprezzate le loro creazioni e incoraggiarli a continuare. Costa 30 euro.

Design da cameretta

Con la preadolescenza si comincia ad apprezzare il restarsene chiusi in cameretta, e si hanno moti di indipendenza a proposito del suo arredamento. Per questo potreste regalare un qualche oggetto utile ad arredarla e personalizzarla. Ad esempio, delle mollette luminose per appendere le fotografie alle pareti (12 euro), molto diffuse nelle camerette dei telefilm americani e delle youtuber, oppure un piccolo canestro da muro con una piccola palla da basket (20 euro).

Uno skateboard

Anche gli skateboard continuano ad andare di moda tra i ragazzini e forse quello con cui avete a che fare voi vorrebbe imparare a usarli. Questi sono quelli più venduti su Amazon, se ne trovano diversi tra i 20 e i 40 euro. Potete prendere in considerazione anche il waveboard, una variante dello skateboard tradizionale che si è diffusa molto di recente e che si trova più o meno allo stesso prezzo. Magari chiedete anche il permesso dei genitori, che siano pronti a vederli tornare a casa con qualche ginocchio sbucciato.

Il gioco della vita

Se i vostri ragazzini sono nella fase in cui cominciano a voler essere trattati come adulti, potreste metterli alla prova con un gioco che simula tutti i traguardi, ma anche le fatiche, della vita adulta. “Il gioco della vita” è uscito per la prima volta negli Stati Uniti negli anni Sessanta, ma è arrivato in Italia solo di recente. Si può giocare al massimo in 4 persone e alla fine vince chi ha più soldi (il discorso da zii saggi sui soldi che non fanno la felicità dovrete rimandarlo al prossimo Natale). Costa 17 euro su Amazon e 23 su IBS.

Un pacco di adesivi

Per personalizzare diari, computer, armadi, pareti e qualsiasi altra cosa a cui vogliano rivendicare l’appartenenza. Online se ne trovano di moltissimi tipi: per esempio questi con illustrazioni varie e colori pastello oppure questi che riprendono alcuni simboli della cultura pop come i Simpson, i Pokémon e Dragonball. Per un centinaio di adesivi si spende meno di 10 euro.

Una felpa di Riverdale

Riverdale è un teen drama, come si dice, cioè una serie tv pensata per piacere agli adolescenti e infatti molto apprezzata da questa fascia di età: racconta di un omicidio in una tranquilla città americana, e delle conseguenze e dei sospetti che coinvolgono gli studenti del posto. Potrebbero esserne fan se guardano Netflix. Online si trovano alcuni capi d’abbigliamento che riprendono l’immaginario di Riverdale e dei Southside Serpents, la banda criminale della città.

Gioielli con le iniziali

Se si chiede a un preadolescente o a un adolescente cosa vorrebbe ricevere in regalo è probabile non riuscire a ottenere risposte particolarmente articolate. In realtà non servono idee particolarmente originali: una collana o un braccialetto possono funzionare. Ad esempio, questi con l’iniziale di Maschio Gioielli (arrivano in 7 giorni lavorativi) o i molti modelli che potete trovare su Etsy. Altrimenti sul sito di Stroili c’è questo ciondolo a forma di cuore su cui è possibile incidere l’iniziale: costa 40 euro, la spedizione è gratuita fino alla vigilia di Natale e la consegna è garantita entro il 19 dicembre.

Una saga da leggere

11-13 anni è l’età in cui si capisce se un ragazzino diventerà un vorace lettore di fantasy o meno. Se avete già qualche indizio sul fatto che quello a cui dovete fare un regalo lo sia, cercate di scoprire se ha letto la saga Queste oscure materie di Philip Pullman: pubblicata tra il 1995 e il 2000, è probabile che se ne torni a parlare per via della serie di HBO che arriverà in Italia nel 2020. È quella di La bussola d’oro, La lama sottile e Il cannocchiale d’ambra. I protagonisti all’inizio della storia hanno 12 anni, quindi un certo grado di immedesimazione è assicurato. Nel mondo in cui è ambientata si svolge anche La belle sauvage, il primo libro di una nuova trilogia, pubblicato nel 2017.

