È iniziato il Black Friday

Oggi è il Black Friday, cioè quel venerdì di fine novembre in cui moltissimi negozi online – ma ormai anche molti negozi fisici – offrono sconti e promozioni speciali. Come si intuisce dal nome, il Black Friday arriva dagli Stati Uniti e cade ogni anno in un giorno diverso perché si tiene il giorno successivo al giorno del Ringraziamento (che si festeggia il quarto giovedì del mese). Da alcuni anni il Black Friday c’è anche in Italia: tantissimi siti di e-commerce aderiscono alla giornata di saldi e a volte la allungano fino a coprire due settimane (su alcuni siti avrete visto “Black weekend” o “Black week”). Dopo il Black Friday, inoltre, ci sarà il cosiddetto “Cyber Monday”: un’altra giornata di sconti, oltre che un altro, ottimo pretesto per preparare in anticipo i regali di Natale.

Il modo migliore di approfittare come si deve dei saldi del Black Friday è sapere in anticipo cosa volete comprare e tenerne d’occhio il prezzo a partire dai giorni precedenti: se arrivate solo adesso vi siete persi metà della festa (sappiatelo per l’anno prossimo), ma non scoraggiatevi, fate ancora in tempo a fare qualche acquisto scontato. Qui abbiamo tenuto d’occhio e selezionato le offerte più interessanti trovate sui principali siti che fanno sconti per il Black Friday. Le trovate anche sul nostro account Twitter Consumismi.

9.40 – Non è in sconto ma potrebbe essere un acquisto che volete cominciare a programmare questo venerdì. Il rapper americano Kendrick Lamar, tra i più famosi e celebrati degli ultimi anni, farà un concerto a Roma nell’estate del 2020: il 7 luglio si esibirà all’Ippodromo delle Capannelle, nell’ambito di Rock in Roma. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 del 2 dicembre su TicketOne.



9.37 – Solo per coraggiosi: il Black Friday nei grandi magazzini Rinascente, che dura fino all’una di notte. Quest’anno però ha introdotto una novità: il Black Friday anche per gli acquisti on demand (cioè prenotati via WhatsApp o via email).

9.28 – Il “Black & Blue Friday” dell’Inter

Anche le squadre di calcio partecipano al Black Friday: l’Inter offre il 40 per cento di sconto sui biglietti di Inter-Atalanta, il 30 per cento di sconto su magliette e altri prodotti e prezzi scontati sui “membership pack”, che raccolgono vari tipi di privilegi per tifosi.

9.16 – Dagli Stati Uniti – dove il Black Friday è prima di tutto una giornata di sconti nei negozi fisici – hanno già cominciato ad arrivare foto di persone impegnate a fare acquisti, quasi assaltando le casse: i negozi hanno aperto a mezzanotte, per stare al passo con i siti di e-commerce. In gran parte nelle foto si vedono acquisti di elettrodomestici, che in Italia potete acquistare (attraverso internet) ad esempio su ePrice, dove chi fa acquisti scontati in questi giorni può accumulare degli sconti da utilizzare dopo Natale, su Euronics, dove ad esempio si può comprare un iPad da 128 GB a 400 euro, a proposito di sconti sui prodotti Apple, e sul sito di Unieuro, dove gli AirPods di seconda generazione con la ricarica wireless costano 180 euro.

9.07 – Il Black Friday di Apple

Tra le offerte più cercate in questa giornata ci sono quelle su prodotti che normalmente hanno un costo elevato, come quelli di Apple. Di per sé Apple non ha mai fatto grandi promozioni per il Black Friday, anche se qualche affare su iPhone, AirPods e altri suoi prodotti si possono trovare su altri siti, come Amazon ed eBay. Il sito di Apple non nomina nemmeno il Black Friday, anche se annuncia quattro “giornate di shopping Apple”, a partire da oggi. Non ci sono sconti sugli iPhone più recenti, né sugli iMac e iPad, anzi: non ci sono sconti in senso stretto, in generale. L’offerta consiste in buoni sconto – da 25, 50, 100 e 200 euro – che vengono dati a chi acquista alcuni prodotti.

9.04 – Come non abboccare agli sconti ingannevoli del Black Friday

Non tutte le offerte del Black Friday sono davvero convenienti, o meglio, non tutti gli sconti sono così straordinari come potrebbero sembrare a prima vista.

Tra i prodotti in promozione, infatti, molti sono sul mercato già da molto tempo (quindi la percentuale di sconto è alta solo in apparenza, perché è calcolata a partire dal prezzo di listino iniziale e non da quello che lo stesso prodotto aveva un mese fa, per esempio). Inoltre spesso capita che l’oggetto in sconto sia già stato in offerta in passato, anche a prezzi minori.

Per quanto riguarda i prodotti in vendita su Amazon, c’è un trucco per verificare la bontà degli sconti: usare uno di quei siti che monitorano l’andamento dei prezzi nel tempo, come Camel Camel Camel e Keepa. Permettono di scoprire qual è il prezzo massimo e il prezzo minimo a cui è arrivato in passato l’oggetto che vorreste comprare: basta incollarci dentro il link del prodotto, e si ottengono grafici che mostrano l’andamento del suo prezzo nel corso del tempo. Questo è il prezzo di una friggitrice, per esempio.

8.51 – Cose utili in offerta, di cui fare scorta

Per chi vorrebbe fare qualche affare ma non ha bisogno né di un televisore né di un tosaerba, su Amazon ci sono molti sconti su categorie di prodotti per cui ha senso fare una scorta. Tra questo tipo di offerte valide solo oggi ci sono 117 Dash Pod (per fare le lavatrici) a 20 euro, 84 rotoli di carta igienica sempre a 20 euro, 24 blocchetti da 90 Post-it a 16 euro invece di 30, 240 capsule di caffè per le macchine Nepresso del Caffè Vergnano (sono compostabili!) a 45 euro e 256 capsule di caffè per le macchine Lavazza A Modo Mio a 46 euro. Per chi usa la moka, ci sono 12 barattoli da 200 grammi di caffè Illy a 45 euro.

8.44 – I siti più interessanti che fanno sconti, in breve

Come abbiamo detto, moltissimi siti propongono offerte e promozioni, alcuni convenienti, altri meno, ma in grande quantità. In questo articolo sono elencati – divisi per categoria – i principali siti di e-commerce che fanno promozioni, per aiutarvi ad orientarvi e darvi una base da cui partire. Trovate la nostra selezione qui:

8.38 – Le offerte del Black Friday su Amazon

Amazon è forse il sito che più di tutti permettere di fare affari – e li fa sicuramente, da parte sua – in occasione del Black Friday. Abbiamo fatto una selezione, mettendo insieme le offerte che ci sono sembrate interessanti per un gran numero di persone e non solo per poche, tralasciando quelle ingannevoli (perché ce ne sono). Di questi sconti alcuni sono validi solo oggi (specifichiamo quali), altri fino a lunedì. Trovate tutto qui:

8.35 – Perché si chiama Black Friday?

L’origine del termine è incerta. Secondo alcuni farebbe riferimento alle annotazioni sui libri contabili dei commercianti che, tradizionalmente, passavano dal colore rosso (perdite) al colore nero, black (guadagni). Il Black Friday indicherebbe quindi un giorno di grandi guadagni per le attività commerciali. È il giorno in cui tutti i negozi statunitensi hanno i prezzi più bassi dell’anno, in cui alcuni americani dormono nei sacchi a pelo dalla notte precedente davanti alle vetrine e in cui all’alba si formano code interminabili fuori dalle maggiori catene di negozi. E quando i negozi finalmente aprono, la situazione si fa parecchio competitiva.

8.30 – Buongiorno! Oggi è il Black Friday, il giorno in cui siamo tutti un po’ più consumisti. Qui segnaleremo le offerte interessanti che troviamo in giro per internet, soprattutto per chi non si è organizzato.

