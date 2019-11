Il Black Friday su Amazon: gli sconti più interessanti

Amazon è forse il sito che più di tutti permette di fare affari – e li fa sicuramente, da parte sua – in occasione del Black Friday, una ricorrenza commerciale che ha di fatto importato in Italia dagli Stati Uniti. Oggi infine è il Black Friday, e anche se Amazon aveva già cominciato a proporre un buon numero di sconti in tutta l’ultima settimana, oggi ce ne sono molti di più. Abbiamo fatto una selezione, mettendo insieme quelli che ci sono sembrati interessanti per un gran numero di persone e non solo per poche, tralasciando le offerte che non sono davvero convenienti (perché ce ne sono). Di questi sconti alcuni sono validi solo oggi (specifichiamo quali), altri fino a lunedì. Per leggere solo le categorie di oggetti che vi interessano, cliccate sull’etichetta relativa in questo sommario:

Casse

Tra i prodotti che saranno in sconto fino a lunedì c’è una minicassa Bluetooth portatile di Bose. La definizione ufficiale di Bose per questo prodotto è “Diffusore Micro”, e in effetti è molto portatile: sta nel palmo di una mano. È venduto come accessorio per le passeggiate in montagna e i giri in bicicletta: ha un cinturino flessibile ma robusto con cui si può fissare alle cinghie degli zaini, alle tasche o al manubrio della bici. È impermeabile, quindi sopporta la pioggia e l’eventuale caduta in una pozzanghera. In questi giorni su Amazon costa 70 euro: il prezzo era sceso così tanto solo lo scorso aprile, di solito lo si trova in media a 90 euro (sul sito di Bose normalmente ne costa 119). C’è in vari colori, a noi piace arancione.



Quest’altra è una cassa portatile Blutetooth molto simile nella destinazione d’uso e nelle caratteristiche al piccolo diffusore di Bose, ma è un po’ meno impermeabile. È prodotta da Bang & Olufsen, un’azienda danese specializzata nella produzione di televisori e dispositivi audio hi-fi. Rientra in a una fascia di prezzo e qualità superiori a quella di Bose: normalmente su Amazon costa attorno ai 220 euro, solo per oggi è scontata a 150. Se avete un budget superiore e desiderate una cassa portatile con un design più piacevole e adulto, date uno sguardo al modello Beoplay P6: invece che i soliti 300 euro oggi è in offerta a 230.



Questa invece è una cassa portatile pensata per gli ambienti chiusi. Si collega a computer e telefoni via wifi (ma anche via Bluetooth) e si gestisce attraverso un’app, ma ha anche un suo telecomando. È possibile collegarne più di una insieme e sentire la stessa musica in diverse stanze (ma anche musiche diverse se volete, ovviamente). È un modello piuttosto recente, del 2018: in questi giorni su Amazon costa 100 euro, ed è il prezzo più basso mai raggiunto (di solito sul sito di Bose costa 200 euro). C’è in due versioni, bianca e nera.



Una delle offerte più interessanti di oggi però è quella sull’altoparlante wireless Ultimate Ears Boom 3, con la sua base per ricaricarlo. Di solito costa 140 euro, ora è in offerta a 95. Sempre di Ultimate Ears (o UE) è in sconto anche il Megaboom 3, che nelle sue versioni precedenti si è meritato spesso un posto nelle nostre liste di consigli.



Se cercate una cassa portatile Bluetooth che sia impermeabile, resistente e a prova di bambino ma non sia proprio un giocattolo, oggi e solo oggi trovate in sconto il JBL Jr Pop. In genere costa attorno ai 40 euro, oggi ne costa 23. Se proprio dovete sentire “Baby Shark” sessantaquattro volte in un pomeriggio, che l’audio sia almeno decente.



Il sistema audio Bose Solo 5 TV è costituito da una soundbar (cioè una lunga cassa bassa e orizzontale, per noi profani) studiata – secondo Bose – per riprodurre in modo nitido qualsiasi contenuto, dai dialoghi alle musiche. Si collega al televisore, ma via Bluetooth può collegarsi anche al telefono o al computer e fare semplicemente da cassa per la musica. Ha un telecomando universale con cui controllare tutto quanto. Su Amazon in questi giorni è scontata a 150 euro, mentre di solito costa attorno ai 200 euro.



Cuffie e auricolari

Le Jabra Elite 85h sono cuffie Bluetooth di livello alto: hanno la cancellazione del rumore attiva (anc) ma anche una funzione che permette di mantenere la percezione dell’ambiente circostante facendo sì che l’audio si adatti automaticamente alla situazione in cui siete immersi, in base alle vostre esigenze. Hanno otto microfoni quindi permettono di fare telefonate piuttosto nitide. La batteria dura fino a 36 ore.

Su Amazon in genere si trovano a circa 260 euro. In questi giorni ne costano 205 circa (solo lo scorso ottobre erano arrivate a questo prezzo).



Le Beoplay H9i sono cuffie Bluetooth di fascia alta di Bang & Olufsen. Hanno un sistema di cancellazione del suono che riduce i rumori di sottofondo sia sulle alte che sulle basse frequenze. La modalità “Transparency” permette di tornare in contatto con il mondo esterno toccando il touchpad. Con i comandi sulle cuffie si può regolare il volume, cambiare canzone e accettare le chiamate; la batteria dura fino a 18 ore. Normalmente sono molto costose (si trovano su Amazon a circa 450 euro): solo oggi sono scontate a 270. Dello stesso brand trovate in offerta anche il modello Beoplay H4, che solitamente costa attorno ai 245 euro, e oggi è scontato a 170.



D’accordo, è una fase in cui tutti vogliono gli AirPods, gli auricolari di Apple senza cavo. Un paio di Earpods, cioè gli auricolari con il buon vecchio affidabile cavo, possono però far comodo, se avete un iPhone e vi capita di essere in giro in contesti in cui potreste perdere gli AirPods facilmente (e con dolore). Normalmente su Amazon costano 25 euro, in questi giorni si trovano a 20.



Secondo Wirecutter, l’autorevole sito di recensioni del New York Times, gli auricolari Jabra Elite 65t sono i migliori tra quelli senza fili. Sono comodi e rimangono al loro posto finché non vengono volontariamente sfilati, anche grazie ai gommini di tre misure diverse che servono ad adattare meglio l’auricolare all’orecchio e sono inclusi nella confezione. Hanno una batteria che dura cinque ore ma, se riposti nella custodia che è a sua volta ricaricabile (come se fosse un powerbank), possono ricaricarsi altre due volte, per un totale di 15 ore di autonomia. Su Amazon normalmente si trovano a circa 150 euro. Solo oggi sono in offerta a 124 euro (il prezzo più basso che abbiano mai raggiunto su Amazon). Ci sono anche di altri colori, se preferite.



Kartell

Per gli appassionati di design, in questi giorni ci sono sconti su alcuni prodotti Kartell, tra cui una versione del famoso contenitore Componibile (che avevamo consigliato anche in una delle nostre liste di regali di Natale) – in questo caso verde e a quattro piani – a 98 euro invece dei soliti 116, la lampada Take a 60 euro (normalmente costa più di 70), il tavolo Invisible a 463 euro invece dei soliti 580 di media, lo sgabello trasparente Sparkle a 128 euro invece dei soliti 153.



Sempre per quanto riguarda Kartell ci sono alcuni prodotti con sconti significativi che però dureranno solo per la giornata di oggi. C’è un’offerta notevole su quattro sedie 5866 Masters: normalmente costano 545 euro, oggi 472 euro.

C’è poi il famosissimo gnomo-di-Kartell (si chiama Attila) al prezzo più basso che abbia mai raggiunto su Amazon, 162 euro (sì, è uno gnomo piuttosto costoso). Una redattrice l’aveva comprato l’estate scorsa dicendo: «Ho deciso che mi avrebbe messo di buonumore vederlo in bagno o in corridoio», magari siete d’accordo con lei e aspettavate soltanto questa occasione. Se non vi piace il componibile verde, infine, sappiate che se fate l’acquisto solo oggi ci sono sconti anche sui Componibili di altri colori: argento, bianco, blu, nero, oro, rosso.

Marchi d’abbigliamento

In occasione del Black Friday molte aziende di moda fanno sconti, sia sui propri siti che su Amazon; in gran parte sono marchi di abbigliamento sportivo. Scarpe Nike ad esempio ce ne sono di scontate, così come di scarpe Adidas (tra cui le Gazelle), scarpe Puma (come le Vikky, da donna) e scarpe Vans, già abbastanza economiche su Amazon. Il marchio su cui c’è più scelta però è l’italiano Diadora; alcuni modelli sono molto simili a scarpe di altri marchi, più costosi, ma proprio per questo non sono affatto male. Tra le scarpe più propriamente adatte per fare sport, ci sono sconti su quelle di Under Armour (come queste).

Tra gli sconti di Adidas alcuni saranno validi fino a lunedì, ma dovete controllare se siete fortunati con le taglie. Per esempio, questi leggings nel modello classico a tre strisce laterali costano 21 euro invece dei soliti 26. Ma di nuovo: dipende dalla taglia e dal colore che scegliete.



Ci sono sconti anche sull’intimo di Calvin Klein e su un gran numero di jeans: quelli di Levi’s, quelli di Lee e quelli di Wrangler. Se conoscete già la vostra taglia per i jeans di questi marchi, magari potete trovare qualcosa che sapete già che vi va e vi piace. Se poi alla fine non sono della vostra misura, o non vi piace il taglio visto indosso, fare un reso con Amazon è molto semplice.

Restando in tema di cose da mettere addosso per fare sport, ci sono sconti sui guantoni da boxe di Leone, in diversi modelli, e sui costumi, gli accappatoi e il resto che serve per andare in piscina di Arena.

Per attività sportive all’aria aperta invece ci sono gli sconti di Gore. È un marchio di abbigliamento sportivo noto soprattutto per i suoi tessuti Gore-Tex impermeabili e traspiranti. In questi giorni ci sono un centinaio di prodotti in offerta che vanno da giacche, a guanti, calzini e leggings. Tra gli sconti più vantaggiosi ci sono quelli sulle cose per chi fa ciclismo, come questa giacca isolante che di solito costa 200 euro e ora si trova a 119 o questo cappellino che solitamente costa 26 euro e oggi è in sconto a 19. Per chi fa ciclismo o anche altri sport a basse temperature, c’è questo paio di guanti che per il Black Friday costa 48 euro, 15 meno del solito.

Ci sono alcuni sconti interessanti anche sugli articoli della marca d’abbigliamento sportivo CMP. Hanno prezzi più contenuti rispetto a quelli dei prodotti scontati delle altre marche di abbigliamento sportivo che abbiamo visto finora e ci sono molte cose per chi va a sciare. Per esempio questi pantaloni da sci color verde menta costano 62 euro, la metà del solito, e questa giacca da donna che di solito è sopra i 100 euro in questi giorni costa 80.

Passeggini e un tiralatte elettrico

Per i neogenitori ci sono vari tipi di prodotto in sconto, tra cui passeggini e seggiolini per auto. Tra gli altri questo passeggino di Baby Jogger, che costa 380 euro invece dei soliti (più di) 500. Ci sono molti sconti anche su tanti tipi diversi di pannolini.

C’è anche un tiralatte elettrico, il più acquistato su Amazon, in sconto: a 65 euro, 20 in meno del solito.

Televisori Samsung

Ce ne sono diversi in promozione, magari uno ha i pollici che fanno al caso vostro. Segnaliamo questo da 55 pollici, con risoluzione Ultra HD 4K, che solitamente costa 1.300 euro e oggi ne costa 580.

Un proiettore di Epson

Scontato a 450 euro, 80 in meno del prezzo che si trova normalmente su Amazon. Come si capisce dalla fascia di prezzo, è un proiettore a tecnologia LCD, per la precisione 3LCD, quelli migliori per l’intensità della luce, la saturazione dei colori e il contrasto. Ha una luminosità di 3.400 lumen, quindi si può usare anche per guardare un film in un soggiorno, con la luce diurna.

Gasatori per l’acqua

Non è una brutta idea, a pensarci bene, eliminare le bottiglie di acqua frizzante e unire all’acqua che già esce dal rubinetto quell’unica altra cosa che serve per gasarla, cioè l’anidride carbonica. C’è chi decide di farlo per l’ambiente, chi solo perché è più comodo. Nel caso vogliate farlo anche voi, SodaStream Spirit, il modello base del primo produttore di gasatori, costa 60 euro, 15 in meno del solito. Sodastream Crystal, una sua versione più elegante e con bottiglia in vetro, costa 121 euro, mentre in genere oscilla tra i 140 e i 150 euro. Qui avevamo parlato dei gasatori in generale, per farsi un’idea.

Friggitrici ad aria (e un sistema domestico di erogazione della birra)

“RapidAir” è una tecnologia brevettata da Philips che per friggere, arrostire, grigliare o cuocere al forno sfruttando un turbine di aria rovente (e giusto un po’ d’olio). Questi due modelli di friggitrici Philips Airfryer XL (che dunque fanno una cosa un po’ diversa dal friggere), uno bianco e uno nero, costano 160 euro, più di 50 euro in meno rispetto a quanto costavano fino a qualche giorno fa. Ancora più notevole è il possibile risparmio per chi dovesse volere un sistema domestico di erogazione della birra, sempre di Philips: 150 euro, quando di solito costa almeno 100 in più. Avremmo potuto fare qualche battuta su quanto stanno bene insieme la birra e le cose fritte, e invece no.

Nintendo Switch Lite

A settembre Nintendo ha messo sul mercato una nuova console per videogiochi portatile, Nintendo Switch Lite, che somiglia a Nintendo Switch ma di fatto non ha la parte di “switch”, cioè è solo una console portatile, non può collegarsi allo schermo di un televisore per diventare una console da casa. Rispetto a Nintendo Switch è più piccola e meno costosa, ed è piaciuta molto ai critici di videogiochi. In questi giorni Nintendo Switch Lite su Amazon costa 190 euro, circa 10 euro in meno del prezzo consueto. Se volete risparmiare un po’ di più, sappiate che – sempre per il Black Friday – su eBay costa 180, fino a esaurimento.



Un frullatore a immersione

Di Bosch, con un buono sconto: costa 45 euro. Ha un “chopper” per tritare prezzemolo, basilico, noci e formaggio, ad esempio, una lama supplementare per i cubetti di ghiaccio e una frusta per montare gli albumi e la panna. Il cavo estendibile lo rende parecchio comodo per spostarsi da un ripiano a un altro.

Aspirapolvere iRobot

Quelli di Roomba, che si muovono per la casa in autonomia, senza un umano dietro. Ce ne sono due in sconto, uno della fascia più economica di Roomba, e uno un po’ più costoso, di quelli che mappano la struttura dello spazio in cui si muovono. Il primo è l’iRobot 671 e costa 200 euro, almeno 50 euro in meno rispetto al prezzo che solitamente si trova su Amazon; Roomba sul suo sito non lo vende più perché è un po’ vecchiotto. Il secondo è iRobot 960, che si può usare insieme ad Alexa, l’assistente per la casa di Amazon, e sul sito di Roomba ha un prezzo di listino maggiore di 600 euro: oggi su Amazon ne costa 400. Ha un motore molto più potente del 671.

Tastiera e mouse Apple

Se avete bisogno di una nuova tastiera per un computer Apple (magari siete anche voi di quelli che usano un portatile perché è più comodo ma preferiscono sollevarlo per ragioni di ergonomia), in questi giorni questo modello – completo di tastierino numerico – costa 120 euro invece dei soliti 135 circa (sul sito di Apple costa 149 euro).



Il suo nome ufficiale è Apple Magic Mouse 2: è il mouse Bluetooth di Apple. Ha un design molto semplice e bello, ed è molto comodo da usare (anche se non è ergonomico). Esiste anche in bianco, ma la versione che trovate scontata in questi giorni è nera. Costa 80 euro (il prezzo più basso a cui possiate trovarlo su Amazon) invece dei soliti 95.



Anche questo mouse senza fili di Logitech, a 35 euro, circa il 30 per cento in meno rispetto al suo prezzo abituale, non è male.

Scarpe per bambini

I genitori di persone con numeri di piedi che vanno dal 18 al 26 potrebbero essere interessati agli sconti di questi giorni su alcuni modelli delle minuscole scarpe di Falcotto. Non sappiamo dirvi quanto siano vantaggiosi perché sembra che prima di questi giorni non fossero in vendita su Amazon, ma potete confrontarli con i prezzi che ci sono sul sito di Falcotto, per farvi un’idea. Tra quelle che hanno scaldato i cuori della redazione segnaliamo queste polacchine rosse a 59,50 euro, e queste sneaker rosa a 69.

Sempre per la stessa fascia di numeri di piede, ci sono sconti sulle scarpe di Naturino. Anche di questi modelli non siamo riusciti a verificare l’andamento dei prezzi, ma potete fare un confronto col sito di Naturino e con i prezzi di altri siti che li vendono come Zalando, che fa a sua volta alcuni sconti per il Black Friday.

La Nuova Casa di Malibu

Che in realtà è la casa di Barbie (senza Barbie inclusa), a Malibu: due piani, sei stanze, pareti mobili e numerosi accessori. Di solito costa almeno 100 euro, solo per oggi 86. Non si può fare un mutuo.

Un “Paper Tablet”

Quella cosa giusta per chi vuole prendere gli appunti come una volta, con carta e penna, ma che poi è fuori la sera, vorrebbe guardare quegli appunti e ovviamente quegli appunti sono rimasti a casa sulla scrivania. Questo paper tablet Moleskine Smart Writing Set – è costoso, oggi si trova a 99 euro, che però è almeno 20 euro in meno rispetto al solito – permette di prendere appunti su carta ma, grazie alla penna, di poterli poi rivedere in digitale.

Una magnum di champagne

Una bottiglia da un litro e mezzo di champagne fa sempre comodo averla: questa magnum di champagne La Cuvée in questi giorni costa 69 euro anziché 90.

Smartphone

Samsung. C’è un piccolo sconto su Samsung Galaxy A40, uno dei modelli più recenti di Samsung con display da 5,9 pollici e 64 GB di memoria, che costa in questi giorni 179 euro (in tutti i colori eccetto il rosso corallo) e su Samsung Galaxy A9 che è uscito nel 2018 ed è in sconto a 280 euro.

Huawei. Huawei P30 Pro costa 650 euro, 150 euro in meno del solito. Ha 128 GB di memoria, un display da 6,47 pollici e nella confezione è inclusa una cover trasparente. Potete scegliere tra colori dai nomi suggestivi come crystal, mystic blue, aurora o sunrise e un banalissimo nero.

Sony. Sony Xperia 5 costa 100 euro in meno del solito, 700 euro anziché 800, e si trova in blu, grigio e rosso.

OnePlus. Solo per oggi OnePlus 6T da 128 GB è in sconto a 450 euro, 100 euro in meno del solito, mentre lo stesso modello da 256 GB costa 470 euro invece dei 510 dei mesi scorsi. Infine lo stesso modello da 128 GB e processore Snapdragon costa 450 euro, circa 100 euro in meno del solito.

Motorola. Motorola One Zoom da 128 GB sia in viola che in grigio costa 366 euro invece di 430. Solo per oggi.

I vecchi modelli degli smartwatch fatti da Apple e Nike

Oltre ai veri e propri Apple Watch, Apple produce anche degli smartwatch insieme a Nike: sono pensati per essere usati quando si corre. Oggi su Amazon sono scontati quelli della serie precedente a quella più recente, la Series 4. Uno è argento, l’altro grigio: costano 400 euro invece di 450. Rispetto alla Series 4 degli altri Apple Watch dovrebbe essere più comodo sul polso e ha un software fatto apposta per aiutare chi fa jogging a fare telefonate in velocità e a usare il GPS.

Foppapedretti

Per la giornata di oggi ci sono sconti anche su diversi prodotti Foppapedretti. Il tavolo pieghevole Cartesio, per esempio, costa 180 euro invece di 215, il “Mettimpiega” (si chiama così, è quell’affare per appendere bene i vestiti invece di buttarli malamente su una sedia) costa 130 euro invece di 187, e la sedia-scaletta StepbyStep costa 150 euro invece di 180.



Stampante Zoemini di Canon

È una stampante portatile piccolissima che si connette allo smartphone e permette di stampare le proprie foto istantaneamente. Con la app si possono anche applicare filtri e cornici alle foto prima di stamparle, oppure creare dei puzzle combinando tante pellicole tra loro. Potrebbe essere un bel regalo, soprattutto per giovani che scattano tante fotografie, ma non sono più abituati ad averle stampate. La tecnologia di stampa è la Zink (da “zero ink”, zero inchiostro): se volete farvi un’idea di come vengono le fotografie, potete guardare qui le nostre prove con una macchina fotografica istantanea di Canon (il metodo di stampa è lo stesso). Non è mai scesa sotto i 100 euro, ma in questi giorni è in sconto a 75.

Cose di cui fare scorta

Tipicamente per il Black Friday Amazon mette in sconto grandi quantitativi di prodotti per cui ha senso fare una scorta. Tra questo tipo di offerte valide solo oggi ci sono 117 Dash Pod (per fare le lavatrici) a 20 euro, 84 rotoli di carta igienica sempre a 20 euro, 24 blocchetti da 90 Post-it a 16 euro invece di 30. Ci sono tantissimi sconti sulle capsule per le macchinette per fare il caffè: ad esempio, 240 capsule di caffè per le macchine Nepresso del Caffè Vergnano (sono compostabili!) costano 45 euro e 256 capsule di caffè per le macchine Lavazza A Modo Mio costano 46 euro. Per chi usa la moka, ci sono 12 barattoli da 200 grammi di caffè Illy a 45 euro. Per chi invece ha una caraffa filtrante Laica, oggi 12 filtri costano 30 euro. Infine per chi ha uno o più gatti, 96 pasti di Purina sono in offerta a 35 euro.

Ci sono poi 60 preservativi in poliisoprene per le persone allergiche al lattice che hanno recensioni mediamente molto positive. Solitamente la confezione da 60 costa 55 euro, in questi giorni è in sconto a 44.

Prodotti per chi campeggia

Marmot è un marchio di abbigliamento tecnico e articoli sportivi molto apprezzato da chi ne sa di queste cose. In questi giorni ci sono sconti su oltre duecento prodotti, in alcuni casi davvero molto vantaggiosi, soprattutto se si considera che sono articoli normalmente abbastanza costosi. Per citare i più interessanti: questa giacca da donna imbottita costa 100 euro (solitamente oscilla tra i 200 e i 125), questa giacca antivento e antipioggia traspirante da uomo è in sconto a 146 euro (solitamente costa 250 euro o più) e questa giacca imbottita da uomo è in sconto a 148 euro quando di solito costa 235. Un redattore del Post è rimasto molto colpito da questa più leggera, antipioggia e traspirante che costa 85 euro, circa la metà del solito.

Tra gli articoli da campeggio più scontati ci sono diverse tende per chi ne cerca una da usare in alta montagna: per esempio, questa per 4 persone non è mai costata meno di 300 euro e ora è in vendita a 174 e questa ultraleggera per 3 persone normalmente costa 280 euro e ora si trova a 166. Se siete interessati, vi consigliamo comunque di guardarle tutte perché ce ne sono tante e molto scontate.

C’è anche un sacco a pelo ultraleggero da portare, ma abbastanza pesante da essere usato anche a 30 gradi sotto zero, che solitamente costa più di 300 euro ma in questi giorni si trova a 204.

Un albero di Natale, finto ma di legno

In sconto ci sono molte decorazioni di Natale, dato che, insomma, il periodo è questo ormai. Se siete sensibili all’impatto ambientale degli alberi di Natale di plastica ma non potete tenerne uno vero per via del riscaldamento a pavimento, questo albero di Natale finto ma di legno – se vi piace – può essere un’alternativa: oggi costa 66 euro invece di 90.

Solo per i medici e gli studenti di medicina

Ci sono degli sconti sui prodotti Littmann, per voi che sapete di cosa si tratta.

Termostati intelligenti

Vi ricordate di quando il nostro vicedirettore Francesco Costa diventò amico del suo termostato? È passato tanto tempo (era il lontano 2014) e ora lo fa meno, ma continua a essere contento di avere un termostato intelligente: cioè uno di quelli che si regolano a distanza tramite smartphone, e si può anche integrare con il sistema Alexa. Il design della scatoletta che si attacca al muro, inoltre, è di Philippe Starck, che non guasta. Il termostato invece si chiama Netatmo e oggi costa 120 euro invece che 180.

Se l’idea del termostato smart vi attrae ma non vi importa del design di Philippe Starck, date un’occhiata anche a quest’altro termostato intelligente: si chiama Tado, funziona allo stesso modo (si governa attraverso un’app) ed è compatibile con Alexa e gli altri assistenti vocali. Anche il prezzo è comparabile: il kit base oggi costa 130 euro invece di 180. Magari il design vi piace di più, però.

Una campana tibetana

È uno strumento musicale molto antico nato in Tibet e secondo la tradizione il suo suono ha effetti terapeutici e aiuta la meditazione. Per farla suonare bisogna tenere la campana appoggiata su una mano (cercando di toccarla il meno possibile) e far scorrere il battente lungo le pareti esterne finché la campana non comincia a vibrare e emettere un suono grave: una volta avviato, il suono continua anche se si interrompe il movimento. Mentre la campana continua a vibrare si può battere delicatamente il battente contro le pareti della campana e si ottiene più o meno questo risultato. Farlo dà molta soddisfazione e i suoni che si riesce a produrre sono effettivamente molto rilassanti. Tutto per dire che la campana tibetana in sconto fino a lunedì su Amazon è decorata in blu e oro, costa 23 euro e 50 e potrebbe anche essere un regalo di Natale.

***

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi, il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi – che potrebbero variare di giorno in giorno rispetto a quelli indicati, in base alle offerte.

Ma potete anche cercarli su Google.