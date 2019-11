15 cose in sconto su eBay per il Black Friday

Gli sconti per il Black Friday di eBay sono cominciati lunedì e andranno avanti fino a martedì 3 dicembre. Tutte le promozioni le potete trovare partendo da questa pagina: tra gli innumerevoli prodotti in sconto ci sono smartphone, tablet, computer, lavatrici, piani cottura, caminetti a bioetanolo, catene per la neve, aspirapolvere e tante altre cose.

La varietà degli sconti insomma è simile a quella presente su Amazon e in molti casi i prodotti in offerta sono gli stessi: per essere sicuri di fare l’affare migliore, vale la pena confrontare i prezzi sui due siti e per non farsi ingannare è bene guardare come sono cambiati i prezzi nel tempo su Amazon – ci sono dei siti che permettono di farlo, gratuitamente – per capire se gli sconti di questi giorni siano straordinari oppure per niente.

Usando questo metodo, abbiamo messo insieme una lista di prodotti i cui sconti sono realmente convenienti. In generale prima di fare acquisti su eBay è bene controllare le recensioni dei suoi venditori – a differenza di Amazon, eBay è solo un marketplace per rivenditori terzi, non si occupa mai della vendita lui stesso – e verificare le condizioni per il reso, come consiglia Altroconsumo.

Smartphone Samsung Galaxy A70 da 128 GB

È in vendita a 275 euro, 125 in meno rispetto al prezzo sul sito di Samsung e 45/50 euro in meno rispetto ai prezzi che si trovano su Amazon o ePrice. Invece l’A10 da 32 GB è in offerta a 110 euro.

Stivaletti Dr Martens “vegani”

Cioè fatti di “Felix Rub-Off”, un materiale sintetico simile alla pelle ma non di origine animale. Sul sito di Dr Martens costano 175 euro e più o meno allo stesso prezzo si trovano su Amazon. Su eBay invece si possono acquistare per 120 euro, se vi serve una taglia 36 o 37.

Il razzo Saturn V dell’Apollo 11, in versione LEGO

Se siete impallinati di LEGO e di Spazio e da anni lo tenete in qualche wishlist in attesa che il prezzo scenda, ora su eBay costa 105 euro.

Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite

A settembre Nintendo ha messo sul mercato una nuova console per videogiochi portatile, Nintendo Switch Lite, che somiglia a Nintendo Switch ma di fatto non ha la parte di “switch”, cioè è solo una console portatile, non può collegarsi allo schermo di un televisore per diventare una console da casa. Rispetto a Nintendo Switch è più piccola e meno costosa, ed è piaciuta molto ai critici di videogiochi. Su eBay entrambe le console si trovano a prezzi scontati, diversi a seconda dei venditori: Nintendo Switch a 280 euro, un prezzo più basso di quelli di Amazon ed ePrice al momento, e Nintendo Switch Lite a 180 o 185 euro, tra i 40 e i 15 in meno rispetto agli altri e-commerce.

Un microonde di Samsung

Di modelli di forni a microonde ce ne sono tantissimi e molti sono in sconto per il Black Friday: se ve ne serve uno può essere un buon momento per comprarlo, anche se bisogna avere la pazienza di capire quale tra quelli in offerta possa fare al caso vostro. Questo di Samsung con 23 litri di capienza e 800 watt come potenza massima ha uno sconto di 90 euro sul prezzo di listino; su Amazon scontato ce n’è uno simile, costa 80 euro ma il prezzo di partenza è più basso.

Il nuovo videogioco di cui si parla tanto a 50 euro

Una delle offerte specifiche più cercate di questo Black Friday è quella su Death Stranding, il nuovo videogioco di Hideo Kojima, che tra gli altri è piaciuto molto a Matteo Bordone. Su eBay si trova a 50 euro appunto.

iPhone XS da 64 GB

Lo si può acquistare, nuovo, a 750 euro. Un’offerta simile c’è anche su ePrice, ma si spendono 20 euro in più.

iPhone 11 Pro Max da 64 GB

A 1.150 euro, più di 50 euro in meno rispetto agli altri siti. Resta comunque una spesa importante e uno smartphone di grandi dimensioni.

Gli AirPods di seconda generazione

Per restare in tema Apple: a 130 euro quelli con la custodia ricaricante non wireless, a 160 euro quelli con la custodia ricaricante wireless. Non c’è un grande vantaggio rispetto all’acquisto su Amazon, ad esempio, e restano comunque molto costosi, ma qualcosa si risparmia.

Google Home Mini a 20 euro

Se siete curiosi di avere un assistente vocale in casa, ma non a tal punto da comprare un dispositivo di Google (o Amazon) al prezzo consueto, sappiate che su eBay si può acquistare il più piccolo dispositivo Google Home per 20 euro. Qui avevamo spiegato com’è, anche in confronto ai Google Home più costosi.

Un aspirapolvere Dyson

Dyson ha una propria promozione per il Black Friday, ma non prevede sconti, solo la vendita di alcuni prodotti in edizione limitata. Ma se vi sarebbe piaciuto acquistare una delle sue potenti scope aspirapolvere a un prezzo scontato per il Black Friday, su eBay ne trovate due: la Dyson Cyclone V10 Absolute, che costa 45o euro, 100 in meno rispetto al prezzo di Dyson; e la più avanzata V11 Absolute a 580 euro, 70 in meno rispetto al prezzo di Dyson.

Il phon di Dyson a 330 euro

Anche in questo caso, non è uno sconto rivoluzionario su un prodotto piuttosto costoso, ma se avevate comunque intenzione di comprarlo potrebbe fare al caso vostro. Il nome preciso del phon è Supersonic e lo trovate qui.

FIFA 20 per Playstation 4

Come su Amazon, il videogioco di calcio più apprezzato dalla redazione del Post (e non solo) è in sconto in questi giorni, a 50 euro.

La GoPro HERO 7 Black 4K

Secondo Wirecutter, l’autorevole sito di recensioni del New York Times, Hero 7 Black è la miglior action camera attualmente in commercio. Con il modello nero la risoluzione delle immagini arriva fino a 4K (cioè 3840 x 2160 pixel) e la frequenza dei fotogrammi (fps) fino a 60. Su eBay si può comprare a 280 euro: solitamente ne costa più di 300.

Ugg Mini

C’è un’offerta anche sugli stivaletti Ugg Mini di vari colori e misure: sono in vendita a 110 euro.

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi, il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi – che potrebbero variare di giorno in giorno rispetto a quelli indicati, in base alle offerte.

Ma potete anche cercarli su Google.