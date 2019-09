Uniqlo ha aperto il primo negozio in Italia, a Milano

Venerdì 13 settembre alle 10 ha aperto il primo negozio in Italia dell’azienda giapponese Uniqlo, che si trova in piazza Cordusio 2 a Milano. All’inaugurazione sono stati offerti una colazione tradizionale preparata dalla Gastronomia Yamamoto, un’esibizione di percussioni e omaggi ai primi 200 clienti a entrare nel negozio, che è vasto 1.500 metri quadrati distribuiti su tre piani. Chi nel weekend farà acquisti per almeno 50 euro riceverà in regalo una borsa di tela dell’illustratrice italiana Olimpia Zagnoli.

L’Italia è il decimo paese europeo ad avere negozi di Uniqlo, la più importante azienda di moda giapponese di fast fashion, che offre capi base di buona qualità e prezzi accessibili. Nel negozio di Milano si potranno comprare abiti da uomo, donna, bambino e neonato, e ci saranno anche collaborazioni realizzate con musei, artisti e marchi italiani, come Maruni, Medea, Rossignoli e Seletti.

Uniqlo è un marchio di Fast Retailing, Co., Ltd., una holding giapponese che controlla anche Helmut Lang, PLST (Plus T) e Comptoir des Cotonniers, tra gli altri; nel 2018 ha fatturato per 17,9 miliardi di euro.