Ci sono sconti interessanti sui sex toy di Lelo

Lelo è un’azienda svedese che negli ultimi anni ha un po’ cambiato il mercato dei sex toy grazie al design: i suoi sex toy sono diversi da quelli tradizionali, hanno forme meno associabili all’ambito sessuale, e forse per questo risultano meno respingenti per le persone che non hanno mai usato i sex toy. Periodicamente fa grandi promozioni, lunghe anche più di una settimana e oggi ne è cominciata una, che durerà fino al 17 novembre; l’occasione è il cosiddetto Singles’ Day, cioè il Black Friday della Cina. Tra i prodotti in offerta – con sconti dal 20 al 50 per cento – ci sono il Sona, un apprezzatissimo vibratore sonico per il clitoride, e la sua nuova versione, presentata da poco, il Sona 2.

Oltre a essere belli, i sex toy di Lelo funzionano anche molto bene: nelle recensioni c’è che li definisce «spaziali», chi «rivoluzionari» e chi «il futuro». Se è un po’ di tempo che state valutando se acquistare un sex toy, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo. Qui segnaliamo quelli in sconto. E non temete: arrivano in confezioni molto curate (e discrete).

Sona

Il sex toy più famoso di Lelo – se ne è scritto molto e in toni sempre estremamente positivi – è il vibratore sonico per il clitoride (la, se preferite), che esiste in due versioni: il Sona e basta e il Sona Cruise. Entrambi sono per uso esterno e sono diversi dai tradizionali vibratori perché stimolano il clitoride non con le vibrazioni meccaniche, ma emettendo onde sonore. Grazie a questa caratteristica, dice Lelo, la vibrazione raggiunge tutte le parti del clitoride, comprese quelle che non si vedono, cioè la maggior parte. Nella pratica bisogna avvicinare la piccola propaggine di questi vibratori alla parte esterna del clitoride e più o meno basta così.

Sono piccoli (stanno nel palmo di una mano), impermeabili, si ricaricano con un cavo USB come la maggior parte degli smartphone. Un difetto che alcune recensioni sollevano è che è un po’ rumoroso, caratteristica che potrebbe rovinare l’atmosfera se lo usate in coppia o disincentivarvi se condividete la casa con qualcuno che non è invitato a partecipare alla vostra vita sessuale.

Il Sona Cruise ha in più la funzione automatica Cruise Control: quando il vibratore viene premuto con forza contro il corpo evita che ci sia una riduzione d’intensità come succede di solito con i vibratori. Sona e Sona Cruise ci sono in rosa, fucsia e nero. Con gli sconti del Singles’ Day Sona costa 69 euro invece di 99 e Sona Cruise costa 99 euro invece di 139. Li trovate anche su Amazon a prezzi simili o leggermente inferiori. È uno di quei casi in cui davvero dovreste leggere le recensioni.

Sona 2

Da ottobre ci sono le versioni nuove di Sona e Sona Cruise: Sona 2 e Sona 2 Cruise. Sona 2 ha dodici modalità rispetto alle otto del modello originario, tra le quali una più delicata, che Lelo dice di aver aggiunto per rispondere alle richieste di molte clienti che ne sentivano la mancanza. In Sona 2, la “bocca” che va appoggiata al clitoride è più morbida, più grande e più profonda, per andare incontro a forme fisiche diverse e la batteria è stata potenziata perché a nessuno piace ritrovarsi con un sex toy scarico appena prima di un orgasmo, dice Lelo.

Sona 2 c’è nei vecchi colori nero e fucsia e in un nuovo colore viola scuro, che sostituisce il rosa del primo Sona. Per la promozione del Singles’ Day Sona 2 è in sconto a 79 euro anziché 99 (qui, in fondo) e Sona 2 Cruise a 111 euro anziché 139. Si trovano anche su Amazon a prezzi leggermente diversi.

Alia

Alia è un altro vibratore per uso esterno del catalogo di Lelo, pensato per chi per qualche motivo ne vuole uno con un aspetto molto lontano da quello tradizionale di un vibratore (magari perché si sposta spesso e vuole poterlo portare in giro senza preoccuparsi che venga “riconosciuto”). Ha una forma ad anello con una specie di punta arrotondata, che è effettivamente molto elegante ma anche funzionale all’uso e al controllo dei pulsanti. Alia è impermeabile, ricaricabile e per la promozione del Singles’ Day costa la metà del solito: 64,50 euro anziché 129.

Nea 2 e Lily 2

Nea e Lily fanno parte di un genere ancora diverso di vibratore per uso esterno e sono tra i vibratori più venduti di Lelo. Hanno la forma di un grosso fagiolo, ma in assoluto sono abbastanza piccoli quindi possono essere usati anche in coppia senza che siano di troppo, diciamo. Sono entrambi impermeabili, ricaricabili e hanno 8 modalità di vibrazione. Lily è più setoso al tatto e ha un aspetto un po’ più elegante, oltre ad avere una funzione che rilascia un profumo afrodisiaco (ogni colore ha una fragranza diversa). Nea 2 di solito costa 99 euro ma in questi giorni è in sconto a 69,30 euro, mentre Lily 2 che normalmente costa 139 euro è in sconto a 69.

Soraya 2

Tra i sex toy di Lelo è quello più simile a un vibratore tradizionale di quelli cosiddetti “a coniglio”, con un braccio più spesso per la stimolazione interna e uno stimolatore esterno più piccolo per il clitoride. Usando i comandi sull’impugnatura si possono sperimentare 12 modalità di vibrazione e si può decidere di stimolare solo l’esterno, solo l’interno o entrambe le parti. Come gli altri prodotti di Lelo è impermeabile e ricaricabile. In questi giorni costa 175 euro anziché 219.

Massaggiatori per la coppia

Ci sono grossi sconti anche su diversi massaggiatori per coppie, che comunque chi ha un clitoride può all’occorrenza usare anche da sola. Tiani 2, Ida e Tara sono sex toy disegnati per essere usati con il braccio più sottile all’interno della vagina e la parte più spessa appoggiata all’esterno, sul clitoride. Sono piccoli e se si vogliono usare durante un rapporto – è possibile perché il braccio interno è molto sottile, quindi ci sta anche altro, diciamo – vanno inseriti prima di cominciare: le vibrazioni si trasmetteranno a entrambi i partner.

Tiani 2 e Ida si controllano con un telecomando wireless da cui si seleziona la modalità di stimolazione (entrambi ne hanno otto), mentre Tara ha sei modalità che si selezionano direttamente dal vibratore. Come Sona, sono impermeabili e si ricaricano col caricabatterie (i telecomandi invece vanno a pile). In questi giorni, Tiani 2 costa 97 euro invece che 139, Ida costa 84,50 euro anziché 169 e Tara costa 64,50 euro anziché 129. Di Tiani c’è in sconto anche la versione di lusso in oro, per chi vuole fare un regalo molto speciale, costa 159 euro anziché 399.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi, il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi – che potrebbero variare di giorno in giorno rispetto a quelli indicati, in base alle offerte.

