Un gran giorno, a Berlino

Oggi a Berlino, in Germania, è una giornata di cerimonie e celebrazioni per il trentennale dalla caduta del Muro che per alcuni decenni divise la città, e un po’ anche il mondo, in due. Il Muro fu costruito nell’agosto 1961 e iniziò a cadere il 9 novembre 1989, uno dei giorni più importanti del Novecento. Per ricordare quel giorno a Berlino ci sono stati discorsi del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e della cancelliera Angela Merkel. Alle manifestazioni hanno partecipato anche i capi di stato di Polonia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca, paesi che facevano parte del blocco sovietico. Dalle 18 è stato organizzato vicino alla Porta di Brandeburgo uno spettacolo “crossmediale”, con musica, video, testimonianze e giochi di luce. Già prima, però, durante tutta la giornata, molte persone avevano ricordato quel giorno – in momenti organizzati ma anche con gesti spontanei – in particolare in alcuni punti della città in cui ancora ci sono pezzi del Muro.

