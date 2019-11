Il muro di Berlino in 20 foto

Il 9 novembre 2019 saranno passati trent’anni dalla caduta del muro di Berlino, il simbolo della divisione fra Occidente e Unione Sovietica, che una volta abbattuto condusse alla riunificazione della Germania e a tre decenni di relativa pace e stabilità in Europa. Il muro si lasciò dietro moltissime conseguenze, ancora visibili nella Germania di oggi: ma attorno a quella barriera girarono anche un mucchio di storie. Qualcuna l’abbiamo raccontata nella sezione speciale preparata dagli studenti della scuola Belleville in collaborazione con la redazione del Post; altre le trovate qui sotto, da sfogliare come un album che copre un arco temporale di circa mezzo secolo.