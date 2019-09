Dove vedere i Mondiali di atletica in tv o in streaming

I Mondiali di atletica leggera inizieranno venerdì 27 settembre a Doha, in Qatar. Sono la più importante competizione internazionale della disciplina dopo le Olimpiadi, e si tengono ogni due anni. L’edizione di Doha coinvolgerà più di 1.900 atleti da 210 paesi, e si concluderà domenica 6 ottobre. Qui abbiamo pubblicato una guida al torneo, e qui gli atleti italiani da tenere d’occhio.

Dove vedere i Mondiali

Tutte le gare saranno visibili gratis sul sito della RAI al canale Raisportweb, raggiungibile qui. A pagamento saranno invece trasmessi in tv sul canale Eurosport, sulle piattaforme di Sky e DAZN. Le gare più importanti saranno disponibili in diretta tv gratuita su Rai Sport HD, al canale 57 del digitale terrestre, con questi orari.

Il programma delle gare

La prima gara dei Mondiali saranno le qualificazioni del salto in lungo maschile, in programma venerdì 27 settembre alle 15.30 ora italiana. La prima finale sarà quella del lancio del martello femminile il giorno successivo, alle 18.25 italiane. Fra le gare più attese, la finale dei 100 metri maschili è in programma per sabato 28 alle 21.15 italiane, quella dei 100 metri femminili domenica 29 alle 22.20. Le due maratone si correranno il 27 settembre – quella femminile – mentre quella maschile il 5 ottobre, nel penultimo giorno del torneo. Qui trovate tutti gli orari delle gare.