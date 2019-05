Cosa dicevano i sondaggi sulle elezioni europee

I sondaggi sulle preferenze politiche ed elettorali degli italiani hanno una storia ricca di imprecisioni, sopravvalutazioni e sottovalutazioni, eppure con tutti i loro limiti rimangono il migliore – o meno peggiore – strumento per conoscere gli orientamenti dell’opinione pubblica. Ovviamente “i sondaggi” è una semplificazione: prima di un’elezione ne vengono realizzati moltissimi e da molti istituti diversi, con qualità e precisione diverse. Per questo motivo il modo più semplice di capire quanto “i sondaggi” si siano avvicinati ai risultati delle elezioni europee è probabilmente analizzare la “supermedia” realizzata e pubblicata da YouTrend, che metteva insieme periodicamente le rilevazioni di otto istituti di statistica differenti.

La “supermedia” non è una semplice media aritmetica dei sondaggi pubblicati dai diversi istituti demoscopici ma una media “ragionata”, cioè con diversi tipi di ponderazione sulla base della loro affidabilità (qui trovate maggiori dettagli). Per il calcolo venivano presi in considerazione i sondaggi pubblicati sui principali media italiani nelle due settimane precedenti.

Un’altra cosa da dire è che in Italia la legge impedisce le diffusione di sondaggi nelle due settimane precedenti al voto: gli ultimi sondaggi pubblicati possono discostarsi dal risultato finale semplicemente perché gli elettori nel frattempo hanno cambiato idea, oppure i moltissimi indecisi hanno scelto per chi votare. Non lo sappiamo.

Detto tutto questo, i sondaggi si sono avvicinati abbastanza ai risultati finali, seppure con qualche imprecisione non di poco conto. L’ultima “supermedia” realizzata prima delle elezioni europee dava la Lega primo partito e sopra il 30 per cento, con il PD e il M5S molto vicini, Forza Italia sotto il 10 per cento e +Europa, Verdi e Sinistra sotto il 4 per cento. L’errore più grande è stato la sopravvalutazione del M5S.

Ultima “supermedia” dei sondaggi politici per le elezioni europee

Lega – 31,2 per cento

Movimento 5 Stelle – 22,6 per cento

Partito Democratico – 20,9 per cento

Forza Italia – 9,7 per cento

Fratelli d’Italia – 5 per cento

+Europa-Italia in comune-PDE Italia – 3,2 per cento

La Sinistra – 2,8 per cento

Europa Verde – 1,4 per cento

Risultati delle elezioni europee

Lega – 34,33 per cento

Partito Democratico – 22,69 per cento

Movimento 5 Stelle – 17,08 per cento

Forza Italia – 8,79 per cento

Fratelli d’Italia – 6,46 per cento

+Europa-Italia in comune-PDE Italia – 3,09 per cento

Europa Verde – 2,29 per cento

La Sinistra – 1,74 per cento