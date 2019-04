Dove vedere Juventus-Ajax in TV e in streaming

Juventus-Ajax è una delle due partite valide per il ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma stasera. Si gioca alle 21 all’Allianz Stadium di Torino, dove è previsto il tutto esaurito, e sarà arbitrata dal francese Clement Turpin. All’andata, disputata una settimana fa in Olanda, la Juventus ha pareggiato 1-1. Per passare il turno stasera deve vincere o pareggiare 0-0. In caso di pareggio con più di un gol, a passare sarebbe invece l’Ajax per la regola dei gol in trasferta. La vincente della partita di stasera si qualificherà alle semifinali, dove incontrerà la vincente del quarto di finale tra Tottenham e Manchester City, la cui partita di ritorno è in programma domani (all’andata ha vinto il Tottenham 1-0).

La Juventus arriva alla partita di stasera dopo la sconfitta in campionato contro la Spal e avrà due assenze importanti: Giorgio Chiellini e Mario Mandzukic non sono stati infatti convocati da Massimiliano Allegri perché alle prese con problemi fisici. Ritornerà invece a disposizione il centrocampista Emre Can, assente all’andata. L’unico dubbio per l’Ajax, che sabato ha vinto 6-2 contro la penultima in classifica, riguarda il regista Frenkie de Jong, uscito dall’ultimo incontro con un problema muscolare. L’allenatore Erik ten Hag si è detto comunque ottimista circa la sue condizioni e lo ha inserito fra i titolari. Sicura invece l’assenza del terzino Nicolas Tagliafico, squalificato per somma di ammonizioni.

Dove vedere Juventus-Ajax

Juventus-Ajax sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252 preceduta da un ampio pre-partita. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Per i prossimi tre anni le partite di Champions League verranno trasmesse da Sky, che ha acquistato i diritti per trasmetterle tutte, e dalla Rai, che ad ogni turno trasmetterà solamente una partita del mercoledì: questa settimana trasmetterà in diretta Manchester City-Tottenham.

Le probabili formazioni di Juve-Ajax

Juventus (4-3-3) Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

Ajax (4-3-3) Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Mazraoui; Schöne, De Jong, Van De Beek; Ziyech, Tadic, Neres