Juventus-Atletico Madrid in TV e in streaming

Juventus-Atletico Madrid è la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Si gioca stasera alle 21 all’Allianz Stadium di Torino, dove ci sarà il tutto esaurito. Per qualificarsi ai quarti di finale, alla Juventus serve un’impresa. Dovrà infatti ribaltare la sconfitta per 2-0 subita all’andata, vincendo con lo stesso risultato per proseguire ai tempi supplementari o facendone uno in più per farla finire entro i novanta minuti regolamentari. Se l’Atletico dovesse segnare anche un solo gol, non basterebbe nemmeno una vittoria per 3-1 secondo la regola dei gol segnati in trasferta. Entrambe le squadre si presentano con diversi titolari infortunati. Allegri è senza Sami Khedira, Douglas Costa e Juan Cuadrado. A Simeone mancano invece i terzini Lucas Hernandez e Filipe Luis, il centrocampista Thomas Partey e il centravanti Diego Costa.

Domenica scorsa, dopo i fischi e gli insulti tra tifosi juventini nella partita contro l’Udinese, uno dei gruppi più numerosi della curva organizzata ha annunciato la sospensione dello sciopero del tifo per stasera, specificando però di proseguire nella protesta contro la società. La Juventus era intervenuta pubblicando un video su YouTube in cui Cristiano Ronaldo invitava i tifosi a restare uniti nel sostenere la squadra per un appuntamento così importante.

Dove vedere Juventus-Atletico

Juventus-Atletico sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro.

Per i prossimi tre anni le partite di Champions League verranno trasmesse da Sky, che ha acquistato i diritti per trasmetterle tutte, e dalla Rai, che ad ogni turno trasmetterà una partita del mercoledì di una squadra italiana. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-2-1) Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic; Ronaldo

Atletico (4-4-1-1) Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Juanfran; Saul, Rodrigo, Koke, Lemar; Griezmann; Morata