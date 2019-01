I posti da vedere nel mondo nel 2019, secondo il New York Times

Ogni anno il New York Times sceglie 52 posti nel mondo che vale la pena visitare nel 2019. Li sceglie per via di un anniversario importante – come quello dei 50 dal lancio dell’Apollo 11 – o perché prevede che nei prossimi anni diventeranno mete turistiche molto ricercate, oppure anche perché apriranno nuovi musei o infrastrutture, qualcosa è stato restaurato di recente, o c’è qualche grande evento internazionale in programma, come le Olimpiadi invernali in Cina nel 2022. Molte delle destinazione sono pensate per i lettori statunitensi, ma per chi parte dall’Europa le possibilità non mancano: una su tutte è Zara, in Croazia, da cui parte anche un tour dei set cinematografici del Trono di Spade. Per quelli che non riescono ad aspettare l’ottava stagione.

Dentro ogni foto, informazioni sul luogo e sul perché vale la pena visitarlo nel 2019