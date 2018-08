Torino-Roma in streaming e in diretta TV

Torino-Roma è la terza partita della nuova stagione di Serie A, iniziata ieri con i primi due anticipi della prima giornata del girone di andata. Torino-Roma si gioca allo Stadio Olimpico Grande Torino e il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.

Torino-Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 1 (canale 251). Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Gli utenti abbonati a NOW TV — la piattaforma streaming di Sky — potranno vederla sugli stessi canale del satellite. Qui invece trovate i modi più semplici per seguire Serie A, Serie B, Champions League, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Il Torino ha assunto Walter Mazzari a metà della passata stagione al posto di Sinisa Mihajlovic e ha poi scelto di confermarlo. In estate la squadra ha ceduto il terzino Barreca al Monaco, Obi al Chievo, Valdifiori e Bonifazi alla Spal. Nessuno di questi era comunque tra i titolari fissi, che invece sono rimasti tutti, a partite dal centravanti e capitano Andrea Belotti. Nelle ultime ore di mercato il Torino ha piazzato due colpi importanti: ha riportato in Italia il centrocampista Roberto Soriano e il centravanti Simone Zaza.

Dopo un’annata che ha visto la squadra terminare al terzo posto in campionato e soprattutto raggiungere la semifinale di Champions League, la Roma ha continuato a investire per migliorare i risultati. Ci sono due nuovi portieri, lo svedese Olsen e l’italiano Mirante, che hanno rimpiazzato Alisson e Skorupski. La difesa rimarrà tale e quale ed è l’unico reparto che non ha subito grosse modifiche. A centrocampo sono arrivati invece il campione del mondo Steve Nzonzi, che si alternerà con De Rossi, l’argentino Javier Pastore e Bryan Cristante. L’attacco titolare sarà composto probabilmente da Under, Dzeko e uno tra El Shaarawy e Perotti: i tre davanti avranno come rimpiazzi Justin Kluivert e Patrick Schick.

Le probabili formazioni di Torino-Roma

Torino (3-5-2) Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Meitè, Rincon, Berenguer; Falque, Belotti

Roma (4-2-3-1) Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, El Shaarawy

