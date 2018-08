Le partite di Serie A in programma oggi

La Serie A 2018/19 è iniziata sabato sera con i primi due anticipi in cui la Juventus ha battuto 3-2 il Chievo Verona e il Napoli ha vinto in rimonta a Roma contro la Lazio. Fra oggi e domani si giocheranno tutti gli altri incontri del primo turno, tranne due. La Lega Serie A ha infatti rinviato Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa, entrambe in programma domenica sera, per il crollo del ponte Morandi a Genova, uno degli incidenti più gravi avvenuti in Italia negli ultimi anni (qui le date dei recuperi delle due partite).

In questa stagione di Serie A le partite di ciascun turno verranno programmate sempre nell’arco di tre giorni: sabato, domenica e lunedì. Ad eccezione delle prime giornate di campionato, tutte le altre avranno tre anticipi al sabato, un incontro all’ora di pranzo di domenica, tre di pomeriggio alle 15.00 e due alla sera, alle 18.00 e alle 20.30. Il lunedì sera alle 20.30 si giocherà sempre l’ultimo posticipo della giornata.

Sabato

18.00

Chievo Verona – Juventus 2 – 3

20.30

Lazio – Napoli 1 – 2

Domenica

18.00

Torino – Roma [Sky]

20.30

Bologna – Spal [Sky]

Empoli – Cagliari [Sky]

Milan – Genoa [Sky]

Parma – Udinese [DAZN]

Sampdoria – Fiorentina [Sky]

Sassuolo – Inter [DAZN]

Lunedì

20.30

Atalanta – Frosinone [Sky]

Anche quest’anno la Serie A avrà quattro posti garantiti ai gironi di Champions League, che spetteranno alle prime quattro classificate al termine dell’ultima giornata di campionato. Anche i posti in Europa League saranno ancora tre, l’ultimo dei quali andrà all’ottava classificata o alla vincitrice della Coppa Italia, nel caso quest’ultima non si qualifica a una coppa tramite il campionato.

La classifica della Serie A

1) Juventus – 3*

2) Napoli – 3*

3) Atalanta – 0

4) Bologna – 0

——————————————

5) Cagliari – 0

6) Empoli – 0

7) Fiorentina – 0

——————————————

8) Frosinone – 0

9) Genoa – 0

10) Inter – 0

11) Milan – 0

12) Parma – 0

13) Roma – 0

14) Sampdoria – 0

15) Sassuolo – 0

16) Spal – 0

17) Torino – 0

——————————————

18) Udinese – 0

19) Lazio – 0*

20) Chievo Verona – 0*

* Una partita in più