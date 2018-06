Mondiali 2018: come vedere Colombia-Giappone in TV e in streaming

Colombia-Giappone è la prima partita di oggi dei Mondiali 2018 e e si giocherà a Saransk, che si trova 500 chilometri a sudest di Mosca, quando in Italia saranno le 14.

Colombia-Giappone sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e Italia 1 HD. Si potrà vedere anche sul canale Mediaset Extra FIFA World Cup. Verrà trasmessa inoltre in streaming dal sito di Italia 1, raggiungibile da qui, e dal sito di Sport Mediaset, raggiungibile da qui.

In Italia tutte le partite dei Mondiali 2018 verranno trasmesse in diretta e in chiaro da Mediaset, che ha ottenuto i diritti di trasmissione al posto della Rai. Nel corso della fase a gironi ci saranno anche quattro partite in un giorno, mentre di norma saranno tre, per poi diminuire a due nei primi turni della fase a eliminazione diretta. Mediaset le trasmetterà principalmente su Italia 1 o su Canale 20 mentre quelle più importanti dei gironi e tutte quelle della fase a eliminazione diretta verranno trasmesse su Canale 5.

La Colombia era stata una delle sorprese dei Mondiali in Brasile del 2014, durante i quali si era messo particolarmente in mostra il suo attaccante James Rodríguez, che fu poi comprato dal Real Madrid e che ora gioca in Germania al Bayern Monaco. Dopo aver vinto tutte le partite del girone di qualificazione ed aver eliminato l’Uruguay agli ottavi, la Colombia perse 2-1 contro il Brasile e fu a sua volta eliminata. Tra le squadre che aveva battuto nel girone dei Mondiali, c’era proprio il Giappone, contro cui aveva vinto con un netto 4-1. A quattro anni di distanza, in pochi si aspettano che la partita possa avere un esito diverso: la Colombia è ancora una squadra forte e il Giappone ha mostrato diversi limiti anche nelle ultime amichevoli pre-Mondiali contro Ghana e Svizzera.

📅 Il calendario

🇷🇺 La fase a gironi

🏆 Le 7 favorite

👕 Le maglie

🥇 L’albo d’oro dei Mondiali