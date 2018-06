Mondiali 2018: Tunisia-Inghilterra in TV e in streaming

Tunisia-Inghilterra è la terza e ultima partita dei Mondiali 2018 in programma oggi. L’incontro si disputerà all’Arena di Volgograd, la vecchia città di Stalingrado. Il calcio d’inizio è previsto quando in Italia saranno le 20 e a Volgograd le 21.

Tunisia-Inghilterra sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e Italia 1 HD. Si potrà vedere anche sul canale Mediaset Extra FIFA World Cup con il commento speciale della Gialappa’s Band. Verrà trasmessa inoltre in streaming dal sito di Italia 1, raggiungibile da qui, e dal sito di Sport Mediaset, raggiungibile da qui.

In Italia tutte le partite dei Mondiali 2018 verranno trasmesse in diretta e in chiaro da Mediaset, che ha ottenuto i diritti di trasmissione al posto della Rai. Nel corso della fase a gironi ci saranno anche quattro partite in un giorno, mentre di norma saranno tre, per poi diminuire a due nei primi turni della fase a eliminazione diretta. Mediaset le trasmetterà principalmente su Italia 1 o su Canale 20 mentre quelle più importanti dei gironi e tutte quelle della fase a eliminazione diretta verranno trasmesse su Canale 5.

Come sempre c’è molta curiosità sull’Inghilterra, la nazionale del paese con il campionato più ricco e seguito al mondo che però fa sempre molta fatica nei tornei internazionali. Quattro anni fa uscì ai gironi mentre agli Europei del 2016 venne eliminata a sorpresa dall’Islanda. In Russia non è tra le favorite ma sulla carta (come ogni anno, del resto) ha una squadra competitiva in grado anche di giocarsela fino ai turni finali. Gli avversari di stasera, la Tunisia, sono fra i più deboli del torneo ma a differenza delle altre squadre meno quotate possono contare su alcuni buoni giocatori e altri piuttosto esperti, come Ellyes Skhiri, Yohan Benalouane e Wahbi Khazri.

📅 Il calendario

🇷🇺 La fase a gironi

🏆 Le 7 favorite

👕 Le maglie

🥇 L’albo d’oro dei Mondiali