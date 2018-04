Roma-Barcellona, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League, si gioca stasera allo Stadio Olimpico di Roma a partire dalle 20.45. All’andata il Barcellona ha vinto 4-1. Per passare, la Roma stasera dovrà vincere almeno 3-0. Con un 4-1 nei tempi regolamentari invece andrebbe ai supplementari.

Il Barcellona è fra le squadre più in forma d’Europa in questa stagione e ha tutti i favori dei pronostici, a maggior ragione dopo la vittoria per 4-1 all’andata. Il risultato tuttavia è stato ben più largo di quanto giustifichi il divario tra le due squadre: la Roma ha giocato una buona partita e avrebbe meritato di perdere con uno scarto minore. Per farsi un’idea del divario tra le due squadre, basti pensare che la Roma partecipa ai quarti di finale di Champions League per la prima volta negli ultimi dieci anni. Il Barcellona invece è da undici anni di fila che raggiunge almeno i quarti di finale.

La Roma ha recuperato l’esterno d’attacco Cengiz Under, che probabilmente partirà dalla panchina. Ha perso però Diego Perotti per problemi fisici e si parla di un possibile impiego al suo posto del ceco Patrik Schick. Il Barcellona invece si presenterà con la stessa formazione con cui ha vinto all’andata.

Le probabili formazioni di Roma-Barcellona:

Roma (4-3-3) Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Schick, Dzeko, El Shaaarawy

Barcellona (4-4-2) Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Alba; Paulinho, Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suarez

Dove vedere Roma-Barcellona in diretta TV e in streaming:

Roma-Barcellona sarà trasmessa in esclusiva da Mediaset Premium sui canali Premium Sport e Premium Sport HD o in streaming con Premium Play. Roma-Barcellona sarà trasmessa anche in chiaro da Canale 5 e Canale 5 HD o in streaming dal sito del canale, raggiungibile da qui. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.