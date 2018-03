Champions League, le avversarie di Juventus e Roma ai quarti

La cerimonia dei sorteggi dei quarti di finale di Champions League si è tenuta oggi alle 12.00 presso la sede UEFA di Nyon, in Svizzera. Ci hanno partecipano otto club europei, fra cui due italiani, Juventus e Roma, come non accadeva dalla stagione 2006/2007 (allora furono Milan e Roma, e poi il Milan vinse la coppa). I sorteggi erano liberi, senza alcun tipo di restrizione: tutte le squadre presenti nelle urne potevano giocare contro, anche se provenienti dallo stesso paese.

🇪🇸 Barcellona – Roma 🇮🇹

🇪🇸 Siviglia – Bayern Monaco 🇩🇪

🇮🇹 Juventus – Real Madrid 🇪🇸

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool – Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

La Juventus giocherà contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo, campione in carica e prima squadra ad aver vinto la Champions League per due anni di fila. La Roma è stata estratta invece con il Barcellona di Lionel Messi, prima in classifica nella Liga spagnola e già molto vicina alla vittoria del titolo nazionale.

Le squadre sorteggiate per prime giocheranno l’andata in casa e il ritorno in trasferta: le gare di andata si giocheranno tra martedì 3 e mercoledì 4 aprile, mentre quelle di ritorno tra il 10 e l’11 dello stesso mese.

Alle 13.00, al termine dei sorteggi di Champions League, si terranno i sorteggi dei quarti di finale di Europa League – la seconda competizione europea per club — che si svolgeranno con le stesse modalità. A rappresentare l’Italia ci sarà solo la Lazio.