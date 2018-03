I sorteggi dei quarti di finale di Europa League: orario, squadre e regole

I sorteggi dei quarti di finale di Europa League si terranno oggi, venerdì 16 marzo, a partire dalle 13.00 presso la sede UEFA di Nyon, in Svizzera. Ci parteciperanno otto club europei fra cui una sola italiana, la Lazio, che ieri sera ha eliminato la Dinamo Kiev con un risultato complessivo, fra andata e ritorno, di 4-2. I sorteggi saranno liberi, senza alcun tipo di restrizione: tutte le squadre presenti nelle urne potranno giocare contro, anche se provenienti dallo stesso paese. Le squadre sorteggiate per prime giocheranno l’andata in casa e il ritorno in trasferta.

🤩 Introducing your UEFA Europa League quarter-finalists! ℹ️ #UELdraw: tomorrow (Friday 16 March) at 13:00CET! pic.twitter.com/E7parbMUB7 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 15, 2018

Le otto squadre ai quarti di finale:

Le squadre presenti ai sorteggi in programma oggi rappresentano otto diversi campionati europei, fra cui i sette migliori secondo il ranking UEFA.

🇮🇹 Lazio

🇪🇸 Atletico Madrid

🇵🇹 Sporting Lisbona

🇫🇷 Marsiglia

🇷🇺 CSKA Mosca

🇩🇪 Lipsia

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇦🇹 Salisburgo

I sorteggi verranno condotti dal direttore delle competizioni UEFA Giorgio Marchetti con l’assistenza dell’ambasciatore della finale di quest’anno – che si terrà a Lione – Eric Abidal, ex terzino del Barcellona. Le gare di andata si giocheranno giovedì 5 aprile, mentre quelle di ritorno il 12 dello stesso mese.

Dove vedere i sorteggi di Europa League:

I sorteggi verranno trasmessi in diretta da Sky su Sky Sport 1 a partire dalle 13.00 e in streaming tramite Sky Go. Anche la UEFA li trasmetterà in diretta e in chiaro sul suo sito, raggiungibile da qui.

I sorteggi della Champions League, invece, inizieranno alle 12.00. Ci parteciperanno otto club europei, fra cui due italiane, Juventus e Roma, come non accadeva dalla stagione 2006/2007.